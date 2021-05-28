Опередить время и войти в историю – пятерка наших рекордсменов является хорошей мотивацией для юношей по всему континенту. А еще служит красноречивым примером для наставников, которые должны доверять место на поле своим талантам. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает знаковых наиболее юных игроков в летописи чемпионатов Европы.

Самый молодой футболист – 18 лет и 71 день

Джетро Виллемс, Нидерланды

Фото – goal.com

Когда Берт ван Марвейк в заявку на Евро-2012 включил 18-летнего защитника ПСВ, это вызвало недоумение. Однако все еще больше удивились после объявления стартового состава на матч Нидерланды – Дания (0:1). Следовательно, болельщики, которые в тот вечер заполнили трибуны харьковского стадиона "Металлист", стали свидетелями исторического события – Джетро Виллемс обновил "юношеский" рекорд бельгийца Энцо Шифо, который сохранялся в течение 28 лет.

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Самый молодой вратарь – 21 год и 108 дней

Хосе Анхель Ирибар, Испания





Фото – Атлетик

Достиженние испанского кипера держится несколько десятилетий. В 2000-м его мог превзойти Икер Касильяс, а в 2004-м – Игорь Акинфеев. Впрочем, молодые голкиперы находились в заявке своих сборных, однако на поле не выходили. Зато Хосе Анхель Ирибар на чемпионате Европы в 1964-м помог испанской национальной команде одолеть сборную Венгрии 2:1. Прошло четыре дня и страж ворот Атлетика из Бильбао по прозвищу "Тополь" (El Chopo) стал еще и самым молодым вратарем-победителем Евро благодаря триумфу в финале над сборной СССР (2:1).

Самый молодой автор гола – 18 лет и 141 день

Йохан Фонлантен, Швейцария





Фото – goal.com

Лотар Маттеус называл его одним из самых талантливых игроков планеты. Однако звезда быстро засияла и мгновенно погасла. В 26 из-за проблем с коленом Фонлантен завершил карьеру, а уже через год возобновил ее. Чемпионаты Австрии, Швейцарии и Колумбии, этнической Родины Йохана – это краткий экскурс по футбольным вывескам в жизни парня. Едва ли не самый яркий эпизод карьеры Фонлантена – гол в ворота сборной Франции на Евро-2004 (швейцарец обновил рекорд Уэйна Руни, который четырьмя днями ранее стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы).

Самый молодой участник финала – 18 лет и 328 дней

Ренату Санчеш, Португалия





Фото – Marca

Накануне Евро-2016 юного полузащитника Бенфики приобрела Бавария за 35 миллионов евро (по легенде "орлы" ранее купили 15-летнего парня за 750 евро). Ренату сыграл в 6 из 7 поединков турнира, хотя традиционно выходил на замену. В финале Санчеш появился с первых минут, но в конце основного времени был заменен на Эдера – тот вскоре отличился золотым голом в ворота Франции. В клубном футболе на Ренату ждало очередное признание в виде победы в премии Golden Boy, а вскоре и громкий провал в Мюнхене и скромном Суонси. В этом году талант вновь заставил говорить о себе в позитивном свете – недавно Санчо выиграл чемпионат Франции с Лиллем. Сейчас португальцу лишь 23 и еще есть возможность, чтобы оправдать хотя бы часть из полученных авансов.

Самый молодой автор гола в финале – 20 лет и 63 дня

Пьетро Анастази, Италия





Фото – fanpage.it



8 июня 1968-го нападающий дебютировал в составе сборной Италии в римском финале чемпионата Европы. Поскольку его команда не сумела обыграть Югославию (1:1), уже через два дня была проведена переигровка. Итальянцы выиграли 2:0 – второй гол записал в актив как раз Анастази. В том же году 20-летнего нападающего приобрел Ювентус, которому пришлось заплатить Варезе 660 миллионов лир. На тот момент ни один клуб в истории не тратил больших денег на покупку футболиста. Анастази оправдал затраченные средства и провел более двухсот матчей за туринский команду, с которой выиграл чемпионат Италии. Сердце 71-летнего Пьетро Анастази перестало биться в январе 2020-го.