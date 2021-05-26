Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур окончательно выбрал список игроков, которые отправятся в составе национальной команды на Евро-2020.

Джорджинио Вейналдум с партнером по сборной Нидерландов / voetbalprimeur

Из окончательного списка Нидерландов выпали голкипер Марко Бизот, защитники Ханс Хатебур, Рик Карсдорп, Кенни Тете, Джеремая Сен-Жюст и нападающие Стивен Бергвейн и Анзар Эль-Гази. Теперь заявка "оранжевых" выглядит следующим образом:

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Вратари: Яспер Силлессен, Тим Крул, Мартен Стекеленбург.

Защитники: Патрик ван Аанхольт, Натан Аке, Дэйли Блинд, Юррьен Тимбер, Дензел Думфрис, Маттейс Де Лигт, Джоэл Велтман, Стефан де Врей, Оуэн Вейндал.

Полузащитники: Донни ван де Беек, Райан Гравенберх, Дэви Классен, Фрэнки де Йонг, Тьйон Копмейнерс, Мартен де Рон, Джорджинио Вейналдум.

Нападающие: Стивен Бергейс, Мемфис Депай, Коди Гакпо, Дониэлл Мален, Люк де Йонг, Квинси Промес, Ваут Вегхорст.

Напомним, именно "оранжевые" станут первым соперником Украины на групповом этапе Евро-2020. Поединок в Амстердаме запланирован на 13 июня.

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