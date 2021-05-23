"Я очень горжусь Безусом. На этой неделе он почти не тренировался. Врач сказал мне не рассчитывать на него, но за день до матча Роман пришел ко мне и сказал, что хочет играть.

Гент стремится сохранить Безуса в клубе – украинца еще зимой пытались продать

Снимаю перед ним шляпу! Он снова был решительным и отдал всего себя на поле. Он провел отличные матчи плей-офф", – цитирует Ванхазебрука официальный сайт Гента.

Напомним, Безус голом и результативным ассистом помог "буйволам" добыть важнейшую победу над Мехеленом и протянул Гент в Лигу конференций.

Безус с голом и ассистом стал героем Гента в финальной битве за Европу – Яремчук травмировался в последней игре сезона