Пятов: Я давно решил, что попрощаюсь со сборной после Евро
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов подтвердил, что покинет команду после континентального форума.
"Я давно решил, что попрощаюсь со сборной после этого чемпионата. Поэтому перенос Евро, возможно, мне и на пользу – так уже год не был бы в столь замечательной команде. Мое решение окончательное, я не гонюсь за круглыми числами, а наоборот – горжусь, что все это было в моей жизни.
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Начиная примерно с 2005 года, я ездил в сборную постоянно – сначала в молодежку, затем в национальную. Было много хороших матчей, были и разочарования, но я всегда был горд тем, что находился в главной команде своей страны.
Впрочем, в 36 лет уже нужно задуматься. Заканчивать карьеру я не собираюсь, просто сосредоточусь на выступлении в клубе", – резюмировал Пятов в комментарии Команда№1.
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