"Я давно решил, что попрощаюсь со сборной после этого чемпионата. Поэтому перенос Евро, возможно, мне и на пользу – так уже год не был бы в столь замечательной команде. Мое решение окончательное, я не гонюсь за круглыми числами, а наоборот – горжусь, что все это было в моей жизни.

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Начиная примерно с 2005 года, я ездил в сборную постоянно – сначала в молодежку, затем в национальную. Было много хороших матчей, были и разочарования, но я всегда был горд тем, что находился в главной команде своей страны.

Впрочем, в 36 лет уже нужно задуматься. Заканчивать карьеру я не собираюсь, просто сосредоточусь на выступлении в клубе", – резюмировал Пятов в комментарии Команда№1.

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