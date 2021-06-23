Форвард получил травму колена на одной из тренировок, из-за чего не сможет больше сыграть на Евро-2020, сообщает официальный сайт Федерации футбола Нидерландов.

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Отметим, что Люк де Йонг сыграл в 2 матчах на турнире (один из них – против Украины), однако не отличался никакими результативными действиями.

К слову, Нидерланды были соперником Украины в группе C. "Оранье" блестяще прошли групповой этап, одержав 9 очков и забив 8 голов в ворота своих соперников. Сейчас "оранжевые" ожидают своего соперника в плей-офф Евро-2020.

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