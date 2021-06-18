Голкипер Маартен Стекеленбург и хавбек Райан Гравенберг попали в статистические подборки благодаря своему возрасту.

Беллингем стал самым молодым игроком в истории Евро – жемчужине сборной Англии еще не исполнилось 18 лет

Опытный вратарь вышел в основе на матч против Австрии (2:0), а его молодой партнер появился на замену. Разница в их возрасте составляет 19 лет и 236 дней. Это самый большой "разрыв" за всю историю чемпионатов Европы, сообщает Opta.

Добавим, что Нидерланды в двух турах победили Украину (3:2) и Австрию (2:0), гарантировав себе первое место группы С.

Нидерланды – Австрия: Депай и Ко вышли в плей-офф Евро и приблизили Украину ко второму месту, ужас Алабы дает оптимизм