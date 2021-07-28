"Футбол 24" знайомить вас із Юлією Левченко – легкоатлеткою зі стрибків у висоту, яка представить Україну на Олімпійських іграх у Токіо.

За свої 23 роки українка вже встигла неодноразово підкорити головні спортивні форуми планети. На крайньому чемпіонаті Європи-2019 вона завоювала срібло, того ж року посіла 2-е місце у найпрестижнішій серії легкоатлетичних змагань "Діамантова ліга".

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У 2016-му Юлія Левченко вже літала разом зі збірною України на Олімпійські ігри у Ріо-2016. Тоді вона не змогла пройти кваліфікацію, показавши 19-й результат. Проте, як сама заявляла, отримала безцінний досвід для майбутніх виступів.

Сьогодні Левченко посідає третє місце у світовому рейтингу серед стрибунок у висоту. Однак Юлія привертає увагу не лише визначними спортивними досягненнями, але й ефектною зовнішністю. У Instagram за атлеткою стежать понад 259 тисяч користувачів, які надали їй статус "Найвродливішої представниці збірної України на Олімпіаді".

Чи підкорить українка п'єдестал Ігор у Токіо, дізнаємось 7 серпня. Саме тоді атлетки зі стрибків у висоту розіграють медалі Олімпіади-2020.

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