Російські плавці Вероніка Андрусенко та Олександр Кудашов не виступлять на Олімпійських іграх у Токіо через ймовірне вживання заборонених речовин.

Спортсмени потрапили у склад олімпійської збірної Росії, однак їх відсторонили від участі в Олімпіаді, повідомляє Міжнародна федерація плавання.

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Організація вважає, що Московська антидопінгова лабораторія видалила з бази даних допінг-проби Вероніки Андрусенко та Олександра Кудашова. Через це федерація заборонила їм брати участь у змаганнях. Олімпійський комітет Росії не згоден з рішенням і планує оскаржити відсторонення спортсменів до початку Олімпійських ігор, щоб вони таки вирушили в Токіо.

Нагадаємо, через неодноразові допінгові порушення російським спортсменам заборонено виступати під своїм прапором два роки, а також використовувати державний гімн на всіх міжнародних турнірах.

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