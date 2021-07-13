Во время допинг-пробы гребцы находились на тренировочных сборах в Греции, сообщает РИА Новости. В них обнаружили запрещенное вещество – мельдоний.

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Моргачов и Сорин отрицают употребление допинга. Они подозревают, что мельдоний им подбросили в пищевые добавки, которые были согласованы с тренерским штабом. Однако атлетов уже исключили из российской сборной на Олимпийские игры-2020. Они должны были выступить в парной четверке, но им нашли замену. Всю команду не дисквалифицировали, ведь запрещенные вещества были обнаружены еще до старта Игр.

Интересно, что российским спортсменам запрещено выступать под своим флагом два года. Также они не могут использовать свой гимн на всех международных турнирах. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за многочисленных нарушений Россией антидопинговых правил. В случае триумфа на летних Олимпийских играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине, вместо гимна россияне будут использовать фрагмент концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и завершатся 8 августа.

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