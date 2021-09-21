Войти в историю турнира сильнейших команд Европы – это уже большое достижение для любого футболиста. Но некоторые игроки благодаря бомбардирскому таланту не просто оставляют свой след в футбольных летописях – они их пишут.

Каждый гол в Лиге чемпионов – это кульминация футбольного мастерства и эмоций болельщиков. Давайте вспомним тех, кто сумел подарить себе эйфорию гола в ЛЧ десятки, а то и сотни раз. Голы в квалификации турнира в нашем рейтинге не учитываются.

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Криштиану Роналду – настоящая голевая машина, остановить которую удается лишь в единичных случаях. Звездный португалец начал покорение рейтинга бомбардиров в Манчестер Юнайтед, и уже успел отличиться в рамках турнира 135 раз!

После громкого возвращения на "Олд Траффорд" Криш не стал откладывать дело в долгий ящик и оставил свой "автограф" в воротах швейцарского Янг Бойз. 36-летний бомбардир находится в прекрасной форме и стремительно продвигается к отметке в 150 голов в Лиге чемпионов. Вполне вероятно, что побить рекорд будет не под силу даже таким талантам, как Холланд и Мбаппе.

В Лиге чемпионов отличились немало знаменитых футболистов. Устрой вечер ностальгии за просмотром шедевров Роналду, Шевченко и Месси, дополнив эту особую атмосферу легендарной Żubrówka.



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Вечный конкурент Роналду Лионель Месси может похвастаться 120 голами в Лиге чемпионов. До сих пор аргентинец забивал только в футболке Барселоны, но этим летом из-за финансовых обстоятельств каталонцев сменил прописку на Париж. Трио Мбаппе – Неймар – Месси выглядит настоящим ночным кошмаром для любой защиты, но скромный Брюгге показал, что даже таких звезд можно остановить, если приложить максимальные усилия.

Месси на 2 года младше Роналду, поэтому теоретически сохраняет шансы на преодоление рекорда португальца. Но если дела Лео в ПСЖ и в дальнейшем пойдут таким ужасным образом, как на старте, то рассчитывать на повышение бомбардирских показателей не стоит.

Немецкий нападающий Роберт Левандовски уничтожает бомбардирские рекорды один за другим. В сезоне 2019/20 он стал лучшим бомбардиром ЛЧ с показателем в 15 голов – забить больше сезон удавалось лишь Криштиану. Но общий показатель его несколько скромнее конкурентов – 75 голов. Хотя 33-летний возраст форварда Баварии и бомбардирский талант позволяют надеяться на то, что отметку в 100 голов в ЛЧ он таки преодолеет.

Легенда Реала Рауль Гонсалес провел удивительную карьеру, частью которой стала и Лига чемпионов. Ему удалось трижды с триумфом поднять "ушастый" кубок над головой, а 71 забитый гол позволял ему долгое время возглавлять рейтинг лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

Побить его показатель уже вскоре может француз Карим Бензема, который является настоящим старожилом королевского клуба. Как и Левандовски, в свои 33 он показывает превосходный уровень, является основным наконечником команды и готов поразить ворота любого соперника. Сейчас на счету Карима 70 голов в ЛЧ.

Далее в списке расположились еще два футболиста, которые уже завершили карьеру – Рууд ван Нистелрой (56 голов) и Тьерри Анри (50 голов). Любители футбола с ностальгией вспоминают яркую игру этих футболистов, а молодые форварды часами не покидают футбольное поле, чтобы достичь мастерства легенд.

Безжалостный Томас Мюллер 49 раз отмечался в Лиге чемпионов и с нетерпением ожидает юбилейного мяча. Дотянуть до Левандовски немцу вряд ли удастся, а вот подняться в рейтинге над Нистелроем и Анри он вполне способен.

Златан Ибрагимович – настоящий футбольный лев, остановить которого не в состоянии никакие травмы и трудности. 39-летний швед сумел вернуть Милан на вершину чемпионата и в турнир сильнейших. Его опыт и желание побеждать заставили команду выйти на новый уровень. В активе Ибры 48 голов в ЛЧ, но вряд ли он остановится, пока не достигнет красивого числа 50.

Тех самых 48 голов в Лиге чемпионов успел забить Андрей Шевченко, что до сих пор позволяет ему замыкать десятку лучших бомбардиров в истории турнира. Легенда украинского футбола пережил как экстаз от забитого решающего пенальти и победы в ЛЧ, так и горечь промаха в знаменитом финале с Ливерпулем. Европа помнит талантливого украинского нападающего, а скандированием "Шева, Шева!" весь мир приветствует фанатов с желто-синим флагом.