Увійти в історію турніру найсильніших команд Європи – це вже велике досягнення для будь-якого футболіста. Але деякі гравці завдяки бомбардирському хисту не просто залишають свій слід у футбольних літописах – вони їх пишуть.

Кожен гол у Лізі чемпіонів – це кульмінація футбольної майстерності та емоцій вболівальників. Давайте пригадаємо тих, хто зумів подарувати собі ейфорію гола в ЛЧ десятки, а то й сотні разів. Голи у кваліфікації турніру в нашому рейтингу не враховуються.

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Кріштіану Роналду – справжня гольова машина, зупинити яку вдається лише в поодиноких випадках. Зірковий португалець почав підкорення бомбардирського рейтингу в Манчестер Юнайтед, і вже встиг відзначитися у рамках турніру 135 разів!

Після гучного повернення на "Олд Траффорд" Кріш не став відкладати справу у довгий ящик та залишив свій "автограф" у воротах швейцарського Янг Бойз. 36-річний бомбардир перебуває у прекрасній формі та стрімко просувається до позначки у 150 голів в Лізі чемпіонів. Цілком ймовірно, що побити рекорд буде не під силу навіть таким талантам, як Холанд і Мбаппе.

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Вічний конкурент Роналду Ліонель Мессі може похизуватися 120 голами у Лізі чемпіонів. Наразі аргентинець забивав лише у футболці Барселони, але цього літа через фінансові обставини каталонців змінив прописку на Париж. Тріо Мбаппе – Неймар – Мессі виглядає справжнім нічним жахом для будь-якого захисту, але скромний Брюгге показав, що навіть таких зірок можна зупинити, якщо докласти максимальних зусиль.

Мессі на 2 роки молодший за Роналду, тому теоретично зберігає шанси на подолання рекорду португальця. Але якщо справи Лео в ПСЖ й надалі підуть таким жахливим чином, як на старті, то розраховувати на підвищення бомбардирських показників не варто.

Німецький нападник Роберт Лєвандовскі нищить бомбардирські рекорди один за одним. У сезоні 2019/20 він став найкращим голеадором ЛЧ із показником у 15 голів – забити більше за сезон вдавалося лише Кріштіану. Але загальний показник його дещо скромніший за конкурентів – 75 голів. Хоча 33-річний вік форварда Баварії та бомбардирський талант дозволяють сподіватися на те, що позначку в 100 голів у ЛЧ він таки подолає.

Легенда Реала Рауль Гонсалес провів дивовижну кар'єру, частиною якої стала і Ліга чемпіонів. Йому вдалося тричі з тріумфом підняти "вухатий" кубок над головою, а 71 забитий гол дозволяв йому довгий час очолювати рейтинг найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів.

Побити його показник вже незабаром може француз Карім Бензема, який є справжнім старожилом королівського клубу. Як і Лєвандовскі, у свої 33 він показує чудовий рівень, є основним наконечником команди та готовий вразити ворота будь-якого суперника. Наразі на рахунку Каріма 70 голів в ЛЧ.

Далі у списку розташувалися ще два футболісти, які вже завершили кар'єру – Рууд ван Ністелрой (56 голів) та Тьєррі Анрі (50 голів). Шанувальники футболу з ностальгією згадують яскраву гру цих футболістів, а молоді форварди годинами не покидають футбольне поле, аби досягнути майстерності легенд.

Безжальний Томас Мюллер 49 разів відзначався у Лізі чемпіонів та з нетерпінням очікує ювілейного м'яча. Дотягнути до Лєвандовскі німцеві навряд чи вдасться, а от піднятися в рейтингу над Ністелроєм та Анрі він цілком спроможний.

Златан Ібрагімовіч – справжній футбольний лев, зупинити якого не в змозі жодні травми та труднощі. 39-річний швед зумів повернути Мілан на вершину чемпіонату та в турнір найсильніших. Його досвід та бажання перемагати змусили команду вийти на новий рівень. В активі Ібри 48 голів в ЛЧ, але навряд чи він зупиниться, доки не досягне красивого числа 50.

Тих самих 48 голів у Лізі чемпіонів встиг забити Андрій Шевченко, що досі дозволяє йому замикати десятку найкращих бомбардирів в історії турніру. Легенда українського футболу пережив як екстаз від забитого вирішального пенальті та перемоги в ЛЧ, так і гіркоту промаху у знаменитому фіналі з Ліверпулем. Європа досі пам'ятає талановитого українського нападника, а скандуванням "Шева, Шева!" весь світ вітає фанатів з жовто-синім прапором.