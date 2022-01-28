Стэнли Мэтьюз – одна из самых легендарных фигур в истории английского футбола. Ему удалось не только стать техничным новатором, но и удивить мир спортивным долголетием.

Карьера длиной в 33 года, только 77 голов, несмотря на игру на позиции нападающего, первый "Золотой мяч" в истории, рыцарское звание – путь Стэнли Мэтьюза трудно назвать ординарным. Этот футболист стал иконой целой эпохи английского футбола, которую до сих пор любят миллионы футбольных болельщиков.

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Будущий футбольный мастодонт родился 1 февраля 1915 года. Его отцом был известный боксер Джек Мэтьюз. Впрочем, по тропе папы парень не пошел – футбольный мяч сразу покорил его сердце.

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Техника, скорость и дриблинг были его сильными сторонами с ранних лет. Уже к 13 годам ему удалось сыграть первый международный матч. Правда, пока на школьном уровне.

Талантливый юноша привлек внимание Сток Сити. Поскольку профессиональный футбол только рождался, "гончары ради" удержания Стэнли взяли его в клуб на канцелярскую должность сразу после окончания школы. Мэтьюзу было безразлично, какую работу ему припишут – только бы выходить на поле и наслаждаться игрой.

Оправдания инвестиций Сток Сити клубу долго ждать не пришлось. В 17 лет Стэнли уже попал в обойму основного состава, а год спустя уже дебютировал в стартовом составе. Этого ему было мало – в следующем сезоне он был не только лидером Стока, но и футболистом сборной Англии. Приятный, техничный и искусный юноша стал звездой домашней публики. Он мечтал всю карьеру играть в родном клубе. Но у судьбы на него были другие планы.

На любовном фронте тоже все шло отлично – женитьба на дочери тренера Стока Джимми Уоленса и открытие с ним общего магазина.

Вторая мировая война заставила Стэнли взять карьерную паузу и с 24 до 30 лет носить военную форму. Впрочем, любимое дело он не оставил и всегда принимал приглашения региональных команд, среди которых был и Арсенал, принять участие в товарищеском матче.

После войны Стэнли чуть не привел Сток Сити в чемпионству – помешала травма. Без лидера "гончары" были не столь мощными, поэтому потеряли исторический шанс. Замечание нового тренера команды Боба Макгрори "Старый ты уже стал" очень оскорбило Мэтьюза, поэтому он начал искать другие варианты продолжения карьеры.

Скромный Блэкпул принял Стэнли с открытыми объятиями. Мэтьюз проходил службу в приморском городке, потому выбор скромного клуба для такого игрока очень легко объяснить.

Здесь нападающий раскрылся во всю и снискал мировую славу. Победа в Кубке Англии, обладатель первого в истории футбола "Золотого мяча" в 41 год – Макгрори было чем жалеть о своих словах. Кроме того, Стэнли снова пишет историю – становится первым футболистом, получившим титул рыцаря и право называться сэром.

45 лет, Блэкпул просит Стэнли Мэтьюза о прекращении сотрудничества. Возраст, как ни как. Но создатель эффектного финта "под себя" еще не сказал своего последнего слова в футболе.

Звездный ветеран не стал купаться в лучах славы, а вернулся в родной Сток, который был далеко не фаворитом во втором дивизионе. Скептикам и насмешникам возрастной нападающий ответил ярко – вернул "гончаров" в элитный дивизион.

Несмотря на возраст Стэнли Мэтьюз не "сачковал", а носился по полю с юношеским усердием, за что фанаты были готовы носить его на руках. Казалось, этот неугомонный игрок никогда не покинет футбольное поле и будет играть до глубокой старости.

Но таких планов у Стэнли Мэтьюза не было. Через несколько дней после своего 50-летия он забил Фулхэму свой прощальный гол и завершил карьеру, подарив истории футбола много невероятных страниц.