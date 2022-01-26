Будь-яке з'ясування стосунків безпосередньо на футбольному полі спричиняє великий скандал, шум у пресі та несприятливі наслідки для обох сторін. А що відбувається, коли між собою б'ються партнери? У 2005-му це перевірили футболісти Ньюкасла Лі Бойєр та Кіран Дайєр.

Сезон 2004/2005 для Ньюкасла майже зі старту пішов шкереберть. Не допомогло і підписання у липні Патріка Клюйверта, який покинув Барселону і мав створити дует в атаці з Аланом Ширером. "Сороки" не могли перемогти у стартових чотирьох турах і через це попрощалися з головним тренером сером Боббі Робсоном, який провів на "Сент-Джеймс Парк" майже п'ять років. Як виявилося згодом, то була остання тренерська робота у житті легендарного наставника.

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Не особливо змінило ситуацію призначення новим керманичем Грема Сунесса. Щоправда, у 2005-му Ньюкасл суттєво покращив результати і видав серію з п'яти турів без поразок (крім того, спромігся на успішні переможні відрізки в Кубку УЄФА та Кубку Англії). 2 квітня у гості до "сорок" приїхала Астон Вілла, 11-та команда АПЛ, яка до цього лише двічі перемагала у 15 виїзних поєдинках. Здавалося, то буде легка здобич для господарів. Утім підсумок цього протистояння здивував, проте ще більшою несподіванкою стала подія на 81-й хвилині матчу на "Сент-Джеймс Парк".

В одній з перших атак бірмінгемці вразили ворота Шея Гівена. Ще гіршою для господарів стала ситуація по перерві, коли пенальті реалізував молодий Гарет Баррі. Все тому, що захисник Ньюкасла Стівен Тейлор увімкнув режим воротаря і отримав вилучення за гру рукою.

Happy 33rd birthday to former Newcastle United defender Steven Taylor.

Who can forget when the poor bloke was struck on the side whilst keeping Aston Villa at bay? pic.twitter.com/w7tVhiMXEz — When Football Was Better (@FootballInT80s) January 23, 2019

А через сім хвилин Баррі забив вдруге – знову з пенальті. Справжнє приниження і ганьба для футболістів у чорно-білих футболках.

На таку шокову терапію гравці Ньюкасла відреагували по-різному. Згадувана 81 хвилина, епізод у центрі поля. Скандальний Лі Бойєр знайшов миттєву причину усіх невдач і накинувся на партнера по команді. Одного з лідерів роздягальні начебто не влаштовувало те, що Кіран Дайєр ігнорує його і не віддає передачі. Молодший майже на два роки Дайєр у грубій формі відповів Бойєру щось на кшталт "The reason I don’t pass to you is because you’re shit, basically".

Відео бійки Бойєра та Дайєра і розбір епізоду

Одноклубники не встигли добряче пустити у хід кулаки – Бойєра та Дайєра розтягували навіть гравці Вілли. Рефері Баррі Найту не залишалося нічого, як вилучити обох гравців Ньюкасла – "сороки" змушені були догравати матч з 8 футболістами на полі. Поки вони оговтувалися від побаченого, Лі та Кіран намагалися влаштувати повторну бійку у тунелі – там їх знову розбороняли (тепер масажисти).

Кажуть, невдовзі Грем Сунесс почергово викликав обидвох порушників на дуель, та вони відмовилися ("Якщо ви хочете битися, я переможу вас обох", – казав головний тренер). Що стосується дисциплінарних органів Футбольної Асоціації, то вони вдалися до більш звичних методів покарання. Спершу Бойєру виписали чотири матчі дискваліфікації, а потім додали ще три. Дайєра забанили на три матчі – Ньюкасл навіть оскаржував це рішення, називаючи Кірана жертвою нападу. А Бойєр до того ж змушений був заплатити штраф у розмірі шеститижневої зарплати. На додачу президент клубу Фредді Шеперд заявив, що футболіст повинен на колінах дякувати Богу за те, що його не виставили за двері.

Дайєр, Сунесс, Бойєр (зліва – направо) / фото Ньюкасл

Офіційні рішення Ньюкасла були більш толерантними – одразу після скандального матчу клуб організував спеціальну прес-конференцію, де бійці всіляко намагалися згладити кути. Між ними за столом розташувався Сунесс.

Я просто хотів би вибачитися перед уболівальниками, керівництвом клубу, тренерським штабом, усіма гравцями та всіма, хто пов’язаний з Ньюкаслом, моєю родиною та всіма, хто був свідком того, що сталося на футбольному полі, – сказав Бойєр. Риторика Дайєра була аналогічною.

Бойєр та Дайєр у Вест Хемі / фото з відкритих джерел

У наступних трьох турах АПЛ Ньюкасл програв, а згодом вилетів від Спортінга у чвертьфіналі Кубку УЄФА (1:0 та 1:4 – один з голів, до речі, забив Дайєр). А у Прем'єр-Лізі "сороки" фінішували 14-ми. Після того сезону клуб залишила чимала кількість півзахисників, однак Бойєр та Дайєр все ще залишалися партнерами. Лі покинув "Сент-Джеймс Парк" через рік, а Кіран затримався ще на сезон. За іронією долі незабаром дует возз'єднався у Вест Хемі, проте зайвої уваги до себе не привертав.

Зрештою, з часом рани остаточно загоїлися, а у 2014-му Дайєр запевнив, що його стосунки з Бойєром є настільки товариськими, наскільки взагалі можуть бути. "Такий вже є Лі, – багатозначно прокоментував Кіран сумнозвісну бійку та свого опонента. – Однак я все одно хочу його побити".