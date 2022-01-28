Стенлі Метьюз – одна з найбільш легендарних постатей в історії англійського футболу. Йому вдалося не лише стати технічним новатором, а й здивувати світ спортивним довголіттям.

Кар'єра довжиною у 33 роки, лише 77 голів попри гру на позиції нападника, перший "Золотий м'яч" в історії, лицарське звання – шлях Стенлі Метьюза важко назвати ординарним. Цей футболіст став іконою цілої епохи англійського футболу, яку досі люблять мільйони футбольних вболівальників.

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Майбутній футбольний мастодонт народився 1 лютого 1915 року. Його татом був відомий боксер Джек Метьюз. Втім, стежиною тата хлопець не пішов – футбольний м'яч одразу підкорив його серце.

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Техніка, швидкість та дриблінг були його сильними сторонами з ранніх років. Вже у 13 років йому вдалося зіграти перший міжнародний матч. Щоправда, поки що на шкільному рівні.

Талановитий юнак привернув увагу Сток Сіті. Оскільки професійний футбол лише народжувався, гончарі задля втримання Стенлі взяли його в клуб на канцелярську посаду одразу по закінченню школи. Метьюзу було байдуже, яку роботу йому припишуть – лиш би виходити на поле та насолоджуватися грою.

На виправдання інвестицій Сток Сіті клубу довго чекати не довелося. У 17 років Стенлі вже потрапив в обойму основного складу, а через рік вже дебютував у стартовому складі. Цього йому було мало – в наступному сезоні він вже був не лише лідером Стока, а й футболістом збірної Англії. Приємний, технічний та вправний юнак став зіркою домашньої публіки. Він мріяв всю кар'єру грати у рідному клубі. Але у долі на нього були інші плани.

На любовному фронті теж все йшло чудово – одруження з донькою тренера Стока Джиммі Уоленса та відкриття з ним спільного магазину.

Друга світова війна змусила Стенлі взяти кар'єрну паузу та з 24 до 30 років носити військову форму. Втім, улюбленої справи він не залишив та завжди приймав запрошення регіональних команд, серед яких був і Арсенал, взяти участь у товариському матчі.

Після війни Стенлі ледь не привів Сток Сіті до чемпіонства – завадила травма. Без лідера "гончарі" були не такими потужними, тому втратили історичний шанс. Зауваження нового тренера команди Боба Макгрорі "Старий ти вже став" дуже образило Метьюза, тому він почав шукати інші варіанти продовження кар'єри.

Скромний Блекпул прийняв Стенлі з відкритими обіймами. Метьюз проходив службу в приморському містечку, тому вибір скромного клубу для такого гравця дуже легко пояснити.

Тут нападник розкрився на повну та здобув світову славу. Перемога в Кубку Англії, володар першого в історії футболу "Золотого м'яча" у 41 рік – Макгрорі було чому шкодувати про свої слова. Окрім того, Стенлі знову пише історію – стає першим футболістом, який отримав титул лицаря та право називатися сером.

45 років, Блекпул просить Стенлі Метьюза про припинення співпраці. Вік, як не як. Але творець ефектного забирання м'яча під себе на замахові ще не сказав свого останнього слова у футболі.

Зірковий ветеран не став купатися у променях слави, а повернувся у рідний Сток, який був далеко не фаворитом у другому дивізіоні. Скептикам та насмішникам віковий нападник відповів яскраво – повернув "гончарів" у елітний дивізіон.

Попри вік Стенлі Метьюз не "сачкував", а гасав по полю з юнацьким заповзяттям, за що фанати були готові носити його на руках. Здавалося, цей невгамовний гравець ніколи не покине футбольного поля та гратиме до глибокої старості.

Але таких планів у Стенлі Метьюза не було. Через кілька днів після свого 50-річчя він забив Фулхему свій прощальний гол та завершив кар'єру, подарувавши історії футболу багато неймовірних сторінок.