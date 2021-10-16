Лига чемпионов – это баталии, во время которых не выдерживают нервы даже у самых ярких звезд. Утихомирить страсти в таких случаях помогает только красная карточка.

Есть звезды, которые в погоне за победой забывали о правилах и шли на все, чтобы одержать желаемый результат. Только красный свет неоднократно заставлял их пыл угасать.

Главные неудачники Лиги чемпионов: все проигранные финалы Ювентуса

Серхио Рамос – 4 удаления

Уже бывший капитан Реала не желает уступать никому. Обыграть Серхио удается крайне редко, то же самое касается победы в единоборствах – атлетический и опытный испанец самоотверженно работает на каждый мяч.

На пути к победе Рамос использует все возможные средства. Даже если фол будет стоить ему досрочного похода в раздевалку – Серхио никогда не уберет ноги и не будет играть в дипломата. Такой подход гарантировал ему место на вершине антирейтинга Лиги чемпионов. Вскоре он дебютирует за ПСЖ, поэтому есть шансы стать единоличным "чемпионом".

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Златан Ибрагимович – 4 удаления

Темпераментный швед славится не только своим бомбардирским талантом, но и вспыльчивым характером. Самоуверенности и наглости ему не занимать, из-за чего он несколько раз подводил команду.

Отбор мяча – далеко не та функция, которую тренеры просят выполнять Златана. Но даже это не останавливало форварда – 4 удаления в матчах Лиги чемпионов и актуальная возможность пойти на рекорд.

Эдгар Давидс – 4 удаления

Очки – далеко не единственная визитная карточка хавбека из Нидерландов. "Питбуль" был готов запрессинговать любого оппонента, за что его любили как тренеры, так и зрители.

"Горчичники" были для Эдгара привычным делом, поэтому вполне закономерно, что и красные карточки ходили рядом. Правда, дальнейшее длительное пребывание Давидса на этой "вершине" Лиги чемпионов сомнительное: Ибра и Рамос имеют столько же карточек, а после введения VAR грязные приемы скрыть не получится.

Претенденты на "престол" – 3 удаления

Потеснить звезд с первого места рейтинга могут сразу несколько исполнителей. Джоэл Велтман после Аякса отсиживается в Брайтоне, но имеет шансы сменить клуб и вернуться в турнир сильнейших. Хавбек ПСЖ Марко Верратти может обсудить план действий с Рамосом, с которым теперь делит раздевалку.

Атлетико играет в ЛЧ каждый год, поэтому Стефан Савич вполне может рассчитывать на "повышение". У чилийца Артуро Видаля в ответственные моменты часто не выдерживают нервы, поэтому его шансы на пополнение копилки красных карточек тоже довольно высоки.