Ювентус – один з грандів європейського футболу, який завжди ставить перед собою амбітні цілі. Але здебільшого футбольна фортуна була не на боці туринців.

Ювентус багато разів опинявся у фіналі Ліги чемпіонів. І коли до здійснення мрії залишався лише крок, доля здебільшого була більш прихильною до суперників "Старої синьйори".

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Кубок європейських чемпіонів 1972/73

Ювентусу випав шанс перервати гегемонію Аякса у єврокубках. Кройфф і Ко двічі поспіль ставали чемпіонами та були готові оформити хет-трик.

Подивитися на битву гігантів у Белграді прийшло майже 90 тисяч глядачів. Довго чекати гола їм не довелося – вже на 4-й хвилині Реп відкрив рахунок.

Відіграватися – не сильна сторона Ювентуса. Амстердамці здобули мінімальну перемогу та святкували тріумф, а "Стара синьйора" вперше відчула гіркоту фінальної поразки.

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Кубок європейських чемпіонів 1982/83

Великий бій за кубок-83 між Гамбургом та Ювентусом відбувся у грецьких Афінах. Через 10 років фанати туринців були змушені пережити дежа-вю. Зіркова команда Трапаттоні не змогла зробити вирішальний крок.

Юве знову пропустив на старті матчу – відзначився Магат. Легендарний дует Платіні – Бонек робив усе можливе, щоб відновити статус-кво, але безрезультатно – знову мінімальна поразка.

Ліга чемпіонів 1996/97

Матч, з якого почався тривалий "фінальний кошмар" туринського Ювентуса. Після цього протистояння Юве ще 4 рази вийде у фінал Ліги чемпіонів, але так і не зможе відсвяткувати вікторію.

"Олімпікштадіон" став щасливим для "джмелів" – хлопці Хітцфельда вели 2:0 ще до перерви. Дель П'єро скоротив відставання, але Ріккен вбив усю надію. Юве знову не зміг відігратися та впав за крок до трофею.

Ліга чемпіонів 1997/98

В наступному сезоні Ліппі знову зумів довести своїх хлопців до фіналу. В Амстердамі за трофей довелося змагатися з "Королями" – мадридським Реалом.

Матч був запеклим, і знову все вирішив лише один гол, який був забитий у ворота туринців. Зупинити Міятовіча виявилося неможливо – "вухатий" кубок над головою підняв Реал.

Ліга чемпіонів 2002/03

Матч, який пам'ятають усі українські футбольні шанувальники, адже Ювентусу протистояв Мілан з Андрієм Шевченком. Саме українець приніс своїй команді та Україні омріяну перемогу на "Олд Траффорд".

Доля матчу вирішувалася у серії пенальті. Діда відбив на один удар більше за Буффона, а Андрій Шевченко холоднокровно виконав вирішальний удар – "вухатий" знову "втік" з-під носа у Ювентуса.

Ліга чемпіонів 2014/15

Наступного шансу Ювентусу знову довелося чекати цілих 10 років. Суперник – Барселона. "Блаугранас" були агресивнішими – Ракітіч забив вже на 4-й хвилині.

У другому таймі Мората подарував надію фанатам "Старою синьйори", але жила вона недовго – Суарес швидко відновив перевагу Барси, а Неймар на останніх секундах виконав завершальний штрих. Поразка 1:3 – прокляття продовжується.

Ліга чемпіонів 2016/17

І знову Юве став учасником завоювання хет-трику Ліги чемпіонів. Нову історію трофею писав Реал під приводом Зінедіна Зідана.

Юве не став ламати традицій та знову пропустив першим – забив Роналду. Манджукіч швидко зрівняв рахунок і здавалося, що по перерві туринці продовжать активний опір.

Але Буффону довелося знову пережити розчарування. В його воротах залишили "автограф" Каземіро та Асенсіо, а Роналду оформив дубль. Кардіфф став свідком чергового "фінального" падіння Ювентуса. Фанатам "Старої синьйори" залишається чекати, що фортуна вже достатньо познущалася з туринців і в наступному фіналі буде більш прихильною до них.