Ліга чемпіонів – це баталії, під час яких не витримують нерви навіть у найбільш яскравих зірок. Вгамувати пристрасті у таких випадках допомагає лише червона картка.

Є зірки, які у погоні за перемогою забували про правила та йшли на все, щоб здобути бажаний результат. Лише червоне світло неодноразово змушувало їх запал згасати.

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Серхіо Рамос – 4 вилучення

Вже колишній капітан Реала не бажає поступатися нікому. Обіграти Серхіо вдається вкрай рідко, те ж саме стосується перемоги у єдиноборствах – атлетичний та досвідчений іспанець самовіддано працює на кожен м'яч.

На шляху до перемоги Рамос використовує усі можливі засоби. Навіть якщо фол вартуватиме йому дострокового походу в роздягальню – Серхіо ніколи не прибере ноги та не буде бавитися у дипломата. Такий підхід гарантував йому місце на вершині антирейтингу Ліги чемпіонів. Незабаром він дебютує за ПСЖ, тому є шанси стати одноосібним "чемпіоном".

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Златан Ібрагімовіч – 4 вилучення

Темпераментний швед славиться не лише своїм бомбардирським хистом, а й запальним характером. Самовпевненості та нахабства йому не позичати, через що він декілька разів підводив команду.

Відбір м'яча – далеко не та функція, яку тренери просять виконувати Златана. Але навіть це не зупиняло форварда – 4 вилучення у матчах Ліги чемпіонів та актуальна можливість піти на рекорд.

Едгар Давідс – 4 вилучення

Окуляри – далеко не єдина візитівка хавбека з Нідерландів. "Пітбуль" був готовий запресингувати будь-якого опонента, за що його обожнювали як тренери, так і глядачі.

"Гірчичники" були для Едгара звичним ділом, тому цілком закономірно, що й червоні картки ходили поруч. Щоправда, подальше тривале перебування Давідса на цій "вершині" ЛІги чемпіонів сумнівне: Ібра та Рамос мають стільки ж карток, а після введення VAR брудні прийоми приховати не вийде.

Претенденти на "престол" – 3 вилучення

Потіснити зірок з першого місця рейтингу можуть одразу декілька виконавців. Джоел Велтман після Аякса відсиджується у Брайтоні, але має шанси змінити клуб та повернутися у турнір сильніших. Хавбек ПСЖ Марко Верратті може обговорити план дій з Рамосом, з яким тепер ділить роздягальню.

Атлетіко грає в ЛЧ щороку, тому Стефан Савіч цілком може розраховувати на "підвищення". У чилійця Артуро Відаля у відповідальні моменти часто не витримують нерви, тому його шанси на поповнення скарбнички червоних карток теж доволі високі.