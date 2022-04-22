Женская Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч

Барселона – Вольфсбург – 5:1

Голы: Бонмати, 3, Хансен, 10, Эрмосо, 33, Путельяс, 38, 85 (пен.) – Рурд, 73

Каталонцы решили мощно поддержать своих девушек, собрав на стадионе 91 648 зрителей. Это новый мировой рекорд для женского футбола. Предыдущий также оформила Барселона в домашнем Класико против Реала (91553).

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Вольфсбург оказался совсем не готов к такому давлению арены. Уже в первые 10 минут голкиперу "волчиц" пришлось дважды вытаскивать мяч из сетки. Немки даже становились в энергетический круг, но не помогло – еще 2 гола Барсы до перерыва. Во втором тайме "блаугранас" сбросили обороты и даже позволили соперницам отквитать один мяч. Впрочем, лучшая футболистка мира Алексия Путельяс прибила любые мечты о камбеке, оформив дубль и окончательные 5:1.

Ответный матч в Германии состоится 30 апреля, но рассчитывать на интригу трудно. В другом полуфинале будут бороться французские клубы – ПСЖ и Лион.

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