Известный украинский комментатор Дмитрий Джулай и заместитель главного редактора "Футбол 24" Тарас Котив поговорили о 1 туре Чемпионата Европы. Не обошли, конечно, стороной и перспективы сборной Украины, в частности, в матче 2 тура Евро-2020 против Северной Македонии.

Возможно, решающий для нас поединок уже в четверг, 17 июня. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Северная Македония на "Футбол 24" стартует завтра в 16:00 по Киеву. Накануне ваш постоянный автор вместе с комментатором Setanta Sports Дмитрием Джулаем оценили перспективы команды Шевченко и состояние здоровья Цыганкова с Зубковым. Не обошлось и без легендарной фразы из произведений Леся Подеревянского или упоминания о о годовщине триумфа Украины на молодежном Чемпионате мира U-20. И конечно, для всех гурманов немного британских акцентов и ирландского праздника.

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Не станет ли потеря едва не последних левых вингеров роковой. Почему сборная Украины не знает, что такое настоящая критика, и стоит ли ей на каждом шагу устраивать теплые ванны. Как магический квадрат Португалии лишили магии, а славу Роналду принес скромный 28-летний Рафа Силва – мистер 2 ассиста плюс заработанный пенальти за 19 минут. Был ли мифический скандал в сборной Украины и какова на самом деле атмосфера в лагере "сине-желтых" на Евро после 5 лет спустя.

Почему пуританство Дешама эффективнее немецких эмоций. Что должен сделать Волынец и другие приличного уровня украинские голкиперы, которые не играют за Динамо или Шахтер, чтобы попасть в национальную команду, как это делают "середняки" из АПЛ у Гарета Саутгейта. Почему Украина теряет таких снайперов, как звездочка второй Бундеслиги Эрик Шуранов.

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Как Шевченко будет решать вопрос левого фланга с македонцами. И наконец – кто же выиграет Евро-2020, если судить только по его старту. Об этом и многом другом слушайте и смотрите на видео ниже по переходу на YouTube. Ну, а при желании подписывайтесь на канал.

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Дмитрий Джулай и Тарас Котив о сборной Украины и Евро-2020: смотрите видео