Дзюдоист сборной Алжира Фетхи Нурин отказался драться с израильтянином на Олимпийских играх в Токио.

30-летний алжирец мог встретиться с израильтянином Тогаром Бутбулом, если бы в первом круге олимпийских соревнований одержал победу над спортсменом из Судана Могамедом Абдалрасоолом.

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Однако Фетхи Нурин заявил, что его дружеское отношение к палестинскому народу не позволяет выходить на одно татами со спортсменами Израиля, ведь между этими странами продолжается многолетний конфликт.

"Мы много работали, чтобы выступить на Олимпиаде. Но дело Палестины важнее, чем все это. Мое решение окончательное", – цитирует Нурина Sports.ndtv.

Позицию своего подопечного поддержал также тренер Амар Бен Яклиф. По его словам, дзюдоисту не повезло с сеткой, решение спортсмена он считает правильным.

Отметим, Фетхи не первый раз отказывается соревноваться с израильтянами. На Чемпионате мира-2019 он уже должен был сразиться с Бутбулом, однако снялся с турнира. На Гран-при-2014 в Загребе алжирец не вышел на одно татами с Талем Фликером.

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