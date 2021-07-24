Дзюдоїст збірної Алжиру Фетхі Нурін відмовився битись з ізраїлітянином на Олімпійських іграх у Токіо.

30-річний алжирець міг зустрітися з ізраїльтянином Тогаром Бутбулом, якби у першому колі олімпійських змагань здобув перемогу над атлетом з Судану Могамедом Абдалрасоолом.

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Однак Фетхі Нурін заявив, що його дружнє ставлення до палестинського народу не дозволяє виходити на одне татамі зі спортсменами Ізраїлю, адже між цими країнами триває багаторічний конфлікт.

"Ми багато працювали, щоб виступити на Олімпіаді. Але справа Палестини важливіша, ніж усе це. Моє рішення остаточне", – цитує Нуріна Sports.ndtv.

Позицію свого підопічного підтримав також тренер Амар Бен Якліф. За його словами, дзюдоїсту не пощастило з сіткою, рішення спортсмена він вважає правильним.

Зауважимо, Фетхі не вперше відмовляється змагатись з ізраїльтянами. На Чемпіонаті світу-2019 він вже повинен був битись з Бутбулом, однак знявся з турніру. На Гран-прі-2014 в Загребі алжирець не вийшов на одне татамі з Талем Флікером.

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