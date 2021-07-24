Украинские атлеты не очень удачно стартовали на Олимпийских играх в Токио.

Теннисистка Даяна Ястремская уступила в первом круге канадке Лейле Фернандес – 1:2 (6:3, 3:6, 0:6).

В парном турнире Олимпиады-2020 Ястремская и Элина Свитолина также проиграли в первом же матче француженкам Ализе Корне и Фионе Ферро – 0:2 (2:6, 4:6). Для Даяны Олимпиада в Токио завершена. Свитолина продолжает борьбу в одиночных соревнованиях.

Капитан украинской команды боксеров Николай Буценко на старте олимпийского турнира уступил эквадорцу Жан-Карлосу Кайседо-Пачито в весовой категории до 57 кг. Судьи отдали минимальное преимущество представителю Эквадора – 2:3. Буценко также завершил свой путь на Олимпиаде-2020.

Официальный сайт Олимпиады "вернул" Украине оккупированный Крым – организаторы соревнований объяснили свой зашквар

Украинец Павел Коростылев остановился в шаге от медали Олимпийских Игр в Токио в пулевой стрельбе (10 метров из пистолета). Атлет занял четвертое место, хотя имел шанс стать призером.

Дарья Белодед не прошла в финал турнира по дзюдо. В полуфинале она уступила японке Фуни Тонако. Однако в поединке за бронзу украинка уничтожила израильтянку Ширу Ишони. Белодед завоевывает первую медаль для Украины на Олимпийськии играх в Токио.

С Токио попрощается также дзюдоист Артем Лесюк. В утешительной схватке он уступил голландцу Торнике Чакадуа. Ранее, в 1/4 финала Лесюк проиграл французу Луке Мхеидзе – вице-чемпиону Европы.

Напомним, Олимпиада-2020 продлится до 8 августа. Игры в Токио должны были состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 были перенесены на это лето. Главный планетарный спортивный форум проходит при пустых трибунах.

Без собственных лыж и в чужих сапогах – эпическая история первой украинской медали на Олимпиаде