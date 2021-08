26-летний атлет отказался покидать ринг после поражения в поединке с британцем Фрейзером Кларком. Об этом сообщает Аpnews.

Судья дисквалифицировал Мурада Алиева из-за того, что он намеренно ударил соперника головой и нанес ему рассечение. Француз азербайджанского происхождения не согласился с решением рефери и устроил неспортивное "шоу" – ударил по телевизионной камере, показывал неприличные жесты и отказался покидать ринг.

Мурад сидел за канатами около 30 минут, затем прервал протесты на поход в туалет и снова вернулся. "Это был мой способ показать, что решение было несправедливым. Я хотел бороться с этой несправедливостью... Я тренировался всю свою жизнь для этого и проиграл из-за решения одного судьи", – сказал Алиев.

Отметим, французский боксер родился в Москве, в шесть лет его семья эмигрировала во Францию. Мурад Алиев – чемпион Франции в весе свыше 91 кг и серебряный призер Европейских игр в Беларуси.

#fra Mourad Aliev was disqualified for head butting. Aliev protesting the ruling in the ring punches a camera screaming "No, no. I win!" #Tokyo2020 #olympics #Boxing pic.twitter.com/EexQ2YvPoO — VICTOR BERMUDEZ (@vicbermudez) August 1, 2021

#Boxing : 20 minutes after disqualification from his quarter-final bout against #TeamGB’s Fraser Clarke, Frenchman Mourad Aliev is still staging what is being described as a sit-in protest at the decision…#Tokyo2020 pic.twitter.com/M7caAuQI0K — Tom Harle at #Tokyo2020 (@TomHarleSB) August 1, 2021