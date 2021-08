26-річний атлет відмовився залишати ринг після поразки у поєдинку з британцем Фрейзером Кларком. Про це повідомляє Аpnews.

Скандал у збірній України: перша ракетка гнівно прокоментував свій провал на Олімпіаді – перепало усім

Суддя дискваліфікував Мурада Алієва через те, що він навмисно вдарив суперника головою і завдав тому розсічення. Француз азербайджанського походження не погодився з рішенням рефері та влаштував неспортивне "шоу" – вдарив по телевізійній камері, показував непристойні жести та відмовився залишати ринг.

Мурад сидів за канатами близько 30 хвилин, далі перервав протести на похід у вбиральню і знову повернувся. "Це був мій спосіб показати, що рішення було несправедливим. Я хотів боротися з цією несправедливістю... Я тренувався все своє життя для цього і програв за рішенням одного судді", – сказав Алієв.

Зауважимо, французький боксер народився в Москві, у шість років його родина емігрувала до Франції. Мурад Алієв – чемпіон Франції у вазі понад 91 кг і срібний призер Європейських ігор в Білорусі.

"Гітлер помахав мені рукою": культовий чемпіон Олімпіади страждав від расизму, змагався з конями і мотоциклами

#fra Mourad Aliev was disqualified for head butting. Aliev protesting the ruling in the ring punches a camera screaming "No, no. I win!" #Tokyo2020 #olympics #Boxing pic.twitter.com/EexQ2YvPoO — VICTOR BERMUDEZ (@vicbermudez) August 1, 2021

#Boxing : 20 minutes after disqualification from his quarter-final bout against #TeamGB’s Fraser Clarke, Frenchman Mourad Aliev is still staging what is being described as a sit-in protest at the decision…#Tokyo2020 pic.twitter.com/M7caAuQI0K — Tom Harle at #Tokyo2020 (@TomHarleSB) August 1, 2021