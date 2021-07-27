"Причина? Я хочу ее открыть, чтобы это выставили. Я говорю громко: у нас реабилитация на минусе, ноль, у нас ее ноль вообще.

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То есть человек тренируется-тренируется, я переношу огромные нагрузки, а у нас реабилитация – ноль. Я обоих соперников побеждал, на самом деле. От этого морально сложнее. Я знаю, что могу играть на таком уровне. И не то, что я придумываю, я их уже обыгрывал или играл на равных!" – эмоционально высказался Артем Почтарев в эфире телеканала UA: Перший.

Напомним, Почтарев проиграл оба матча групповой стадии олимпийского турнира по бадминтону. У украинца нет шансов на выход из группы, поэтому он покинет Токио. Нынешняя Олимпиада была второй в его карьере, на Играх в Рио-2016 он также не смог пройти дальше групповой стадии.

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