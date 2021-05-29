Для пересечения границы Румынии отменяется разный подход для граждан с красной, желтой и зеленой зон. Визовые требования устанавливаются как до пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба УАФ.

Украина начала заключительный сбор – Коноплянка и Коваленко официально пропустят Евро-2020

Правила предотвращения карантина для иностранцев, пересекающих границу Румынии:

Для стран "красной" зоны (нужно выполнить одно из требований):

1) паспорт вакцинации (процедура должна состояться менее чем за 10 дней до въезда в Румынию).

2) справка о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию).

3) отрицательный тест RT-PCR (тест должен быть проведен не более чем за 72 часа до въезда в Румынию – для лиц, которые будут находиться в стране не более 72-х часов).

Для иностранцев с "желтой" зоны:

1) паспорт вакцинации (процедура должна состояться менее чем за 10 дней до въезда в Румынию).

2) справка о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию).

3) отрицательный тест RT-PCR (тест должен быть проведен не более чем за 72 часа до въезда в Румынию).

Для иностранцев из зеленой зоны нет карантина.

Напомним, сборная Украины стартует на чемпионате Европы 13 июня во Амстердаме матчем против Нидерландов. После этого "сине-желтые" переберутся в столицу Румынии, где сыграют против команд Северной Македонии и Австрии.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу