Для перетину кордону Румунії скасовується різний підхід для громадян із червоної, жовтої та зеленої зон. Візові вимоги встановлюються як до пандемії COVID-19, повідомляє прес-служба УАФ.

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Правила уникнення карантину для іноземців, які перетинають кордон Румунії:

Для країн "червоної" зони (потрібно виконати одну з вимог):

1) паспорт вакцинації (процедура має відбутися щонайменше за 10 днів до в'їзду в Румунію).

2) довідка про наявність антитіл типу IgG (тест має бути проведений максимум за 14 днів до в'їзду в Румунію).

3) негативний тест RT-PCR (тест має бути проведений не більш ніж за 72 години до в'їзду в Румунію — для осіб, що перебуватимуть у країні не більше 72-х годин).

Для іноземців із "жовтої" зони:

1) паспорт вакцинації (процедура має відбутися щонайменше за 10 днів до в'їзду в Румунію).

2) довідка про наявність антитіл типу IgG (тест має бути проведений максимум за 14 днів до в'їзду в Румунію).

3) негативний тест RT-PCR (тест має бути проведений не більш ніж за 72 години до в'їзду в Румунію).

Для іноземців із зеленої зони немає карантинних обмежень.

Нагадаємо, збірна України стартує на чемпіонаті Європи 13 червня у Амстердамі матчем проти Нідерландів. Після цього "синьо-жовті" переберуться до столиці Румунії, де зіграють проти команд Північної Македонії та Австрії.

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