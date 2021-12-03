Майже кожен розіграш Ліги чемпіонів дарує сюрпризи і несподіванки. Сезон 1997/1998 можна вважати словацьким проривом завдяки виходу першого представника невеличкої країни у груповий етап турніру! Згадуємо особливу історію словацького Кошице.

У 1997-му клуб, що базується в однойменному містечку неподалік кордону з Україною, вперше завоював титул чемпіона Словаччини. Кошице у драматичному стилі в останньому турі лише на один пункт випередив Спартак із Трнави і здобув право зіграти у кваліфікаційному етапі Ліги чемпіонів. Кошице перервав міні-гегемонію Слована, який виграв попередні три з трьох незалежних словацьких чемпіонатів.

Кошице було творінням відомого тренера Яна Козака (бронзового призера Євро-1980 у складі Чехословаччини). У 1995-му він очолив Кошице і то був лише другий тренерський досвід для Козака. Майбутній тренер словацької національної команди (ви ж пам'ятаєте протистояння збірної України зі Словаччиною під орудою Козака?) створив колектив, який майже повністю складався з місцевих футболістів.

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Виключення становили угорець Ондраш Телек (учасник історичного для збірної України прем'єрного матчу в Ужгороді-1992) та українець Руслан Любарський. Уродженець Вінниччини переїхав у Словаччину у 20-річному віці і пов'язав своє життя (не лише футбольне) із сусідньою країною. У Словаччині він виграв усі можливі трофеї, а у 2004-му на трохи повернувся в чемпіонат України, де виступав за запорізький Металург.

Руслан Любарський / фото з відкритих джерел

У Першому кваліфікаційному раунді "тигри" зустрілися з ісландським Акранесом і доволі легко здолали суперника: 3:0 вдома та 1:0 на виїзді. Попри це, коли у наступному етапі словаки зустрілися зі Спартаком, то москвичі розцінювали суперника, як солодку булочку і вже бачили себе у груповому етапі. Натомість російські вболівальники отримали команду-мем і фантомні болі при згадці Кошице навіть через десятиліття.

У першому поєдинку Кошице вдалося шокувати гостей вже на 15-й хвилині, коли відзначився найкращий бомбардир команди Йозеф Кожлей. Незабаром Спартак становище виправив, проте ще до перерви Іван Козак з пенальті знову вивів словаків вперед. Наш Любарський голів не забивав, проте заробив вирішальний пенальті і загалом провів прекрасний поєдинок, який підсумував російський оглядач: "А примара Руслана Любарського стоятиме перед очима московського захисту як мінімум до матчу-відповіді".

Гра у Москві подарувала господарям 90 хвилин надії, а згодом перетворилася на величезний розпач – 0:0 і сенсаційний виліт. Не могла повірити у те, що відбувається і преса.

Титулка російської газети

Часу на святкування словаки не мали. Вже через кілька тижнів Кошице стартував на груповому етапі. Жереб підготував новачку пекельну групу з Манчестер Юнайтед, Ювентусом та Фейєнордом.

Стартовий тур подарував свято усій Словаччині – у гості приїхав МЮ сера Алекса Фергюсона. Можна не сумніватися, що підсумкові 0:3 не особливо засмутили словацьку торсиду. Сам факт приїзду Шмейхеля, Кіна, Скоулза, Бекхема та Коула сприймався по-особливому. У першому колі словаки ще двічі поступилися і голів не забивали: 0:2 з Фейєнордом та 0:1 з Ювентусом.

Свої перші голи Кошице забив у четвертому турі. Після години гри "тигри" горіли у Турині 0:3, проте оперативно повернулися у гру. На 66-й хвилині історичний гол забив українець Любарський, а потім вдруге команду Марчело Ліппі засмутив Душан Тотт. У підсумку Ювентусу вдалося встояти, проте такий результат з майбутнім фіналістом ЛЧ для дебютанта турніру можна назвати цілком пристойним.

Матч на "Олд Траффорд" у 5-му турі подарував підопічним Яна Козака аналогічний результат до першого поєдинку – 0:3. Та через кілька днів трапилася подія, яка затьмарила усі перемоги та невдачі. 2 грудня півзахисник Мілан Чвірк та нападник Альберт Руснак (грав проти МЮ кількома днями раніше) потрапили у жахливу ДТП, що забрала життя 21-річного Чвірка. Руснак, який перебував за кермом і не впорався з керуванням авто через складні погодні умови, на щастя, залишився живим, проте через переломи обох ніг завершив кар'єру (справу батька продовжив його син Альберт Руснак-молодший, який також грав проти зібрної України).

Кошице в історичному сезоні / фото Кошице

Минув тиждень після трагедії і Кошице провів заключний матч групового етапу, в якому мінімально поступився Фейєнорду 0:1. Єдиний гол на 81-й хвилині записав до активу Джованні ван Бронкхорст.

Через півроку Кошице оформив друге поспіль чемпіонство, знову випередивши Спартак із Трнави (цього разу на два пункти) і зіграв у єврокубках. Черговий похід виявився менш вдалим. На стадії Другого кваліфікаційного раунду словаки вилетіли від Брондбю (1:0 та 0:2). І хоч з того часу вони ніколи не пробивалися на групову стадію, де встановили абсолютний антирекорд (6 поразок у 6 матчах), єврокубковий шлях Кошице у 1997-му заслуговує на найгучніші епітети.