Лионель Месси – легендарная фигура в истории футбола. Аргентинец сумел стать обладателем семи "Золотых мячей" и запечатлеть в футбольных летописях много впечатляющих историй.

Оформить пента-трик хотя бы один раз в своей карьере мечтает каждый форвард. Сделать это в матче Лиги чемпионов – настоящее чудо, на которое способен только футбольный феномен. Неудивительно, что первопроходцем стал Лионель Месси, игру которого иначе как футбольной магией не назовешь.

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Противостояние леверкузенского Байера и Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов 2011/12 не заставляло задумываться об интриге. Каталонцы были сильнее на голову, поэтому все поклонники футбола были уверены, что в следующий этап пройдет команда Хосепа Гвардиолы.

В первом матче "фармацевты" дали настоящий бой, но устоять перед натиском "блаугранас" не смогли. Михал Кадлец сумел ответить на гол Алексиса Санчеса и восстановить паритет, но чилиец почти сразу оформил дубль.

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Интригу первого матча убил Лионель Месси – Дани Алвес вырезал фантастический пас на аргентинца, и которому не оставалось ничего, как переправить мяч в ворота. 3:1 – уверенная гостевая победа практически подарила Барселоне путевку в следующий этап.

Но почивать на лаврах и "сушить" игру на Камп Ноу Хосеп Гвардиола не собирался. Тем более что капризные каталонские болельщики всегда ожидают, что их команда покажет максимум своих возможностей. Игроки Байера даже не представляли, какой ад их будет ждать в доме одной из сильнейших команд мира.

С первых минут было заметно, что парни Гвардиолы на кураже и готовы буквально уничтожить соперника. Ситуация у ворот Бернда Лено обострялась с каждой атакой. Трибуны "Камп Ноу" неистово гнали свою команду вперед, а та благодарно подарила своей армии поклонников незабываемое шоу.

Первый гол зрители увидели на 25-й минуте. Хави шикарным длинным пасом забросил мяч за спины немецких защитников и вывел Лионеля Месси на свидание с голкипером. Аргентинец в привычном для себя стиле перекинул Лено – 1:0.

Перед перерывом Месси снова продемонстрировал свой фирменный стиль и оформил дубль. Получив пас от Иньесты, форвард сместился в центр и пробил в дальний угол. У Лены не было шансов спасти свою команду – 2:0.

Во втором тайме избиение "фармацевтов" продолжилось. На старте второй половины игры Барса показала, что быстро учиться Байер не умеет: Фабрегас снова легко перерокинул защитников, а Месси идентичным образом, как в случае с первым голом, обыграл Лено – 3:0 и хет-трик Лео.

Останавливаться каталонцы не собирались – совсем скоро Тельо оторвался от защитников и довел счет до разгрома. Четвертый гол Месси подарил Лено – вратарь не смог удержать мяч в руках и буквально выкатил его на ногу Лео перед пустыми воротами. Такие ошибки аргентинец не прощал – 5:0 на табло.

Байер капитулировал и перестал сопротивляться – в следующей атаке Тельо оформил дубль. А на 85-й минуте матча произошло историческое событие – Лионель Месси мощным ударом с линии штрафной оформил первый пента-трик в истории Лиги чемпионов! После игры Лео унес мяч с собой – теперь его место будет в личном музее футболиста.

Байер сумел огрызнуться голом престижа только на последних минутах встречи. Беллараби забил гол, который уже никого не порадовал, а "Камп Ноу" навсегда запомнил невероятную голевую феерию и волшебство неповторимого Лионеля Месси.