"Райкард був одним із найкращих універсальних футболістів, яких я коли-небудь бачив – він умів захищатися чи не найкраще, він організував півзахист, а також мав гольовий потенціал. Все це в одній людині, яка також володіла величезним інтелектом", – писав Йохан Кройф у автобіографії про свого підопічного.

У статусі футболіста Франк фактично виграв усі можливі трофеї. Періоди виступів у Спортінгу та Сарагосі були непомітними та нетривалими, однак в інших двох головних командах життя, Райкард зібрав солідну колекцію. Разом з Аяксом здобув усі можливі регалії у Нідерландах, а потім повторив це в Італії з Міланом (гаразд, не вистачає лише Кубку Італії, зате є Суперкубок). Додайте сюди ще золото Євро-1988 у складі збірної Нідерландів.

На міжнародній арені Франк також тримав марку: Міжконтинентальний кубок, Кубок володарів кубків, Суперкубок УЄФА, Кубок чемпіонів та Ліга чемпіонів. Кубок чемпіонів Франк підіймав над головою двічі – у 1989-му та 1990-му Мілан з Райкардом ставав найсильнішою командою Європи (до речі, у 1990-му Франк забив єдиний гол Бенфіці у фіналі).

Окрема історія – виступи нашого героя в ЛЧ. У своїх перших чотирьох матчах цього турніру він відзначався результативною дією (три голи та асист). Тоді Мілан вийшов до прем'єрного фіналу в історії турніру, але поступився там Марселю. Райкард вдруге піде за трофеєм у сезоні 1994/1995 вже у складі рідного Аякса.

Увесь євросезон Франк провів без результативних дій, проте віддав ключовий пас на Патріка Клюйверта у фіналі – так було забито єдиний гол у ворота Мілану, який приніс амстердамцям вухатий кубок, а Райкард тріумфально завершив кар'єру футболіста.

Видатна зв'язка у центрі поля з Карло Анчелотті, фантастична працездатність, якісне виконання функцій бокс-ту-бокс і вміння успішно долучатися до атак – таким є інший, нематеріальний вимір Райкарда-футболіста.

Райкард з трофеєм / фото SportMob

Ставлення до Райкарда-тренера у футбольному соціумі вкрай контроверсійне. Одні вважають нідерландця генієм, який розкрив Мессі і побудував велику Барселону початку тисячоліття. Інші називають його відверто посереднім тренером, який всюди провалився, а у Барселоні просто мав у розпорядженні зіркових футболістів. Власне, переконувати когось у певній точці зору, мабуть, буде неправильно. Достатньо глянути на тренерські регалії Франка Райкарда.

Франк Райкард / фото з відкритих джерел

Або ж на становище Барси, коли нідерландець очолив її у 2003-му. Фактично Райкард отримав у спадок руїни після свого земляка Луї ван Гала. Команда розташовувалася ближче до підвалу турнірної таблиці, ніж до єврокубкової зони. Однак нідерландський фахівець створив видатну Барселону, з якою виграв чемпіонат та Суперкубок Іспанії. І звичайно, Лігу чемпіонів. За спиною він мав величезний багаж у вигляді знань від Йохана Кройфа, того таки ван Гала, Арріго Саккі та Фабіо Капелло.

Перед поверненням на "Камп Ноу" у Райкарда було неоднозначне резюме: виліт у нижчий дивізіон з роттердамською Спартою та бронза зі збірною Нідерландів на Євро-2000. Після успіху у Барселоні невдачі повторяться. Чого тільки вартий крах його Галатасараю у драматичній битві проти Карпат у Львові (ви ж пам'ятаєте цей жест Олега Кононова з фразою "Sorry, this is football" на адресу Райкарда?)

Олег Кононов / скрін з трансляції

Головний успіх Барселони під орудою нідерландця припав на сезон 2005/2006. Каталонці впевнено виграли свою групу в ЛЧ з п'ятьма перемогами та однією нічиєю. На стадії плей-оф "синьо-гранатові" докладали чималих зусиль, щоб почергово пройти Челсі, Бенфіку та Мілан. Не менш складно було і у паризькому фіналі з Арсеналом. До 76-ї хвилини Барса програвала 0:1, та згодом Самюель Ето'О і Жуліано Белетті принесли команді трофей.

Востаннє Франк Райкард був при справі ще у 2013-му. Його повернення у футбол все ще виглядає малоймовірно. У пресі періодично виникають чутки про потенційний камбек у Барселону, проте Франк, схоже, не має тренерських амбіцій. Він ввійшов у історію, підкорив серця мільйонів і усе довів своєю роботою. Не вірите – гляньте на його кімнату трофеїв. Або ж послухайте Лео Мессі: "Найважливішим тренером у моїй кар'єрі був Райкард. Якби він не вірив у мене, не запросив би до першої команди, можливо, я б у неї не потрапив. Я завжди казав, що він був дуже важливою людиною для мене, бо вірив у мене".