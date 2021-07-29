"Футбол 24" знакомит с Алисой Шмидт – немецкой легкоатлеткой в беге на 400 метров, которая выступит в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Токио.

22-летняя спортсменка является одной из лучших в Германии в беге на коротких дистанциях – 200, 400 и 800 метров, а также в командной эстафете 4×400 метров.

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Именно в последнем виде соревнований Алиса Шмидт впервые завоевала серебро в составе сборной на чемпионате Европы-2017 (U-20). После триумфа она оказалась в центре внимания журналистов и болельщиков. Издание Busted Coveragе признало ее самой сексуальной спортсменкой мира, а самый известный мужской журнал Playboy предложил ей фотосессию. Однако немка отказалась.

Шмидт занимается не только легкой атлетикой. Спортсменка много времени проводит в тренажерном зале. В начале 2020-го она даже стала новым фитнес-тренером Боруссии Дортмунд. Болельщики "шмелей" свирепствовали из-за ее назначения – правда, в шутку. Фаны "черно-желтых" смеялись, что из-за Алисы футболисты не смогут сосредоточиться на тренировках.

Возможно, они все же были правы. Алиса Шмидт завораживает мужчин своими откровенными фото, на ее аккаунт в Instagram подписано более 2,1 млн пользователей. Молодая немка не добыла ни одной громкой победы в карьере, однако игривый взгляд и привлекательные формы заставили весь спортивный мир обратить на нее внимание.

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