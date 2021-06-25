Один из итальянских каналов пригласил для включений посвященных Евро-2020 привлекательную телеведущую, что является популярной практикой на ТВ.

Роскошная жена героя первого дня Евро-2020 – сохранила топ-фигуру после 3-х детей, жарит барбекю и пропалывает грядки

Во время прямого эфира Паола Феррари не обратила внимания, что камера направлена именно на нее, и решила сменить позу, перекинув ногу на ногу. Внимательные зрители сразу заметили сходство эпизода со сценой в культовом фильме "Основной инстинкт", где Шэрон Стоун сделала этот трюк.

Стоит отметить, что осенью Паола отпразднует свое 61-летие.

Євро-2020: Італія – прекрасна, фаворити причаїлися, Еріксен виграв битву за життя, Україні вручили останню путівку в 1/8