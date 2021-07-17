По меньшей мере восемь сотрудников отеля в городе Хамамацу, где остановились бразильские атлеты получили положительные результаты тестов на COVID-19, сообщает AFP.

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По словам представителей органов здравоохранения и спорта региона, работников проверили еще до приезда бразильской делегации по дзюдо. Больной персонал, вроде бы, не контактировал со спортсменами, а в "пузыре" с атлетами находятся только здоровые сотрудники.

Отметим, участники Олимпийских игр каждый день будут сдавать тесты на коронавирус, носить маски и придерживаться всех установленных правил безопасности. Им также нельзя контактировать с жителями Японии и свободно гулять по улицам городов.

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