Щонайменше вісім співробітників готелю у місті Хамамацу, де зупинилися бразильські атлети, отримали позитивні результати тестів на COVID-19, повідомляє AFP.

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За словами представників органів охорони здоров'я та спорту регіону, працівників перевірили ще до приїзду бразильської делегації з дзюдо. Хворий персонал, начебто, не контактував зі спортсменами, а у "бульбашці" з атлетами перебувають лише здорові співробітники.

Зауважимо, учасники Олімпійських ігор кожен день здаватимуть тести на коронавірус, носитимуть маски та дотримуватимуться всіх встановлених правил безпеки. Їм також не можна контактувати з мешканцями Японії та вільно гуляти вулицями міст.

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