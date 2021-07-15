Украинскую спортсменку Викторию Ус отправили на самоизоляцию из-за контакта с больными коронавирусом в самолете. Уже через неделю стартуют Олимпийские игры в Токио.

28-летняя атлетка попала в состав сборной Украины на Олимпиаду-2020 и уже прибыла в Токио на турнир. Однако после перелета в столицу Японии попала на самоизоляцию.

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Викторию Ус изолировали в гостинице из-за того, что в самолете вместе с ней были пассажири с COVID-19. Несмотря на то, что она сдала отрицательные тесты и ранее получила прививку от коронавируса, ей нельзя покидать пределы здания.

"12 июля получила сообщение, что на рейсе Стамбул – Токио, которым мы прилетели 6 июля, у некоторых пассажиров, которые сидели где-то недалеко от нас обнаружили положительные тесты на COVID-19. Нас сразу добавили в список близких контактов с COVID-позитивными людьми и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы – не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний... Психологически невероятно сложно. Эта ситуация – какой-то нонсенс. С 15 июля нам дают возможность провести одну тренировку в день, отдельно от других спортсменов в собственной "bubble system" и так до 20 июля", – написала Виктория в своем Facebook.

Отметим, кроме украинской спортсменки, под ограничения также попала команда олимпийской сборной Бразилии по дзюдо. Среди персонала отеля, в котором проживали спортсмены, обнаружили восемь больных.

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