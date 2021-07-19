На единственном водном стадионе в Токийском заливе, где должны состояться соревнования по гребле, начали внезапно тонуть поплавки, сообщает BBC.

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Организаторы обнаружили, что причиной этой проблемы стало нашествие устриц. Моллюски прикреплялись к тросам, которые держат поплавки, и портили конструкцию. Рабочим пришлось экстренно вынимать оборудование из воды и ремонтировать, а также чистить определенные участки под водой.

Сотрудники собрали 14 тонн устриц магаки. Интересно, что они считаются деликатесом в Японии. Однако токийская власть заявила, что не планирует выставлять их на продажу, так как они могут быть опасными.

Напомним, Игры в Токио стартуют 23 июля и завершатся 8 августа. Всего в программе Олимпиады есть 33 вида спорта, среди них четыре новые – карате, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание.

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