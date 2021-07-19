На єдиному водному стадіоні в Токійській затоці, де мають відбутися змагання з веслування, почали раптово тонути поплавки, повідомляє BBC.

"Ця ситуація – якийсь нонсенс": українську атлетку зачинили в готелі перед Олімпіадою

Організатори виявили, що причиною цієї проблеми стало нашестя устриць. Молюски прикріплювалися до тросів, які тримають поплавки, та псували конструкцію. Робітникам довелося екстрено виймати обладнання з води і ремонтувати, а також чистити певні ділянки під водою.

Працівники назбирали 14 тонн устриць магакі. Цікаво, що вони вважаються делікатесом в Японії. Однак токійська влада заявила, що не планує виставляти їх на продаж, тому що вони можуть бути небезпечними.

Нагадаємо, Ігри у Токіо стартують 23 липня і завершаться 8 серпня. Загалом у програмі Олімпіади є 33 види спорту, серед них чотири нові – карате, скейтбординг, серфінг та спортивне скелелазіння.

"Україна і Росія – на ножах": конкуренція з Леоненком, зламана рука, Хіросіма і Сабо, крутіший від Блохіна