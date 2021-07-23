Официальный сайт Олимпиады "вернул" Украине оккупированный Крым – организаторы соревнований объяснили свой зашквар
Международный олимпийский комитет оперативно исправил неправильно обозначенные границы Украины на официальном сайте Олимпиады в Токио.
На сайте Olympics.com во всплывающем окне "Olympics Cheer Zone" между материковой частью Украины и полуостровом Крым убрали линию границы. Эта страница является официальной и имеет отношение к оргкомитету Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
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"Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения", – ответил МОК на запрос Р-Спорт.
Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter сообщил: "Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена."
Напомним, сегодня, в 14:00, состоится церемония открытия летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые из-за пандемии перенесли на 2021. На главном планетарном спортивном форуме Украину представят 158 олимпийцев в 25-ти видах спорта и 30-ти дисциплинах, это наименьший состав нашей сборной за всю историю выступлений на летних Играх.
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Щойно ми дізналися вчора про некоректну мапу на олімпійському сайті, ми негайно зв’язалися з керівництвом МОК. Вони принесли вибачення за помилку. Зранку за токійським часом карта вже виправлена #КримЦеУкраїна pic.twitter.com/h9zrWrXtJL— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2021