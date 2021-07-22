Официальный сайт Олимпийских игр в Токио неправильно обозначил границы Украины на карте мира.

На сайте Olympics.com во всплывающем окне "Olympics Cheer Zone" между материковой частью Украины и полуостровом Крым проведена линия границы, заметила Tribuna.

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Эта страница является официальной и имеет отношение к оргкомитету Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. А окно "Olympics Cheer Zone" создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться посредством видеосвязи.

Напомним, Олимпиада в Токио стартует 23 июля и завершится 8 августа. На главном планетарном спортивном форуме Украину представят 158 олимпийцев в 25-ти видах спорта и 30-ти дисциплинах, это наименьший состав нашей сборной за всю историю выступлений на летних Играх.

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