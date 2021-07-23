На сайті Olympics.com у спливаючому вікні "Olympics Cheer Zone" між материковою частиною України і півостровом Крим прибрали лінію кордону. Ця сторінка є офіційною та має стосунок до оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо.

Олімпіада-2020: офіційний сайт турніру відрізав Україну від Криму – скандальна помилка

"Це була прикра помилка провайдера, яку негайно виправили, щойно нам стало про це відомо. Ми просимо вибачення за це", – відповів МОК на запит Р-Спорт.

Разом з тим, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter повідомив: "Щойно ми дізналися вчора про некоректну мапу на олімпійському сайті, ми негайно зв’язалися з керівництвом МОК. Вони принесли вибачення за помилку. Зранку за токійським часом карта вже виправлена."

Нагадаємо, сьогодні, о 14:00, відбудеться церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо, які через пандемію перенесли на 2021 рік. На головному планетарному спортивному форумі Україну представлять 158 олімпійців у 25-ти видах спорту та 30-ти дисциплінах, це найменший склад нашої збірної за всю історію виступів на літніх Іграх.

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