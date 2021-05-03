Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур рассказал о подготовке к первому матчу на Евро и отверг недооценку команды Андрея Шевченко.

"На прошлой неделе мы уже начали анализировать сборную Украины – стиль игры, сильные и слабые стороны. Конечно, впереди еще будут товарищеские матчи, но мы уже собрали немало информации.

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Это очень хорошая команда с сильными и квалифицированными игроками. Отметил бы Малиновского, Зинченко, Ярмоленко.

После последних матчей "сине-желтых" остались смешанные чувства. 1:1 с Казахстаном – это не очень хороший результат. Но 1:1 на выезде с Францией – это уже достижение. Еще раньше видел победу над Испанией – 1:0. Не стоит недооценивать Украину – сборная доказывает свою силу в больших матчах. Мы очень уважаем эту команду", – цитирует де Бура Tribuna.

Напомним, сборная Украины стартует в групповом этапе Евро-2020 матчем против Нидерландов. Поединок состоится 13 июня в Амстердаме. Также команда Андрея Шевченко сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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