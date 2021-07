23-летняя звездная теннисистка, которая еще полтора месяца назад жаловалась на давление со стороны СМИ и не появлялась в публичном пространстве, засветилась на первой странице престижного японского издания Sports Illustrated.

Несмотря на то, что Наоми Осака живет в США, вторая ракетка мира является самой известной спортсменкой на своей родине – Японии. На церемонии открытия Олимпийских игр в Токио она понесет "солнечный флаг" страны-хозяйки впереди атлетов-соотечественников. Ну а накануне этого исторического события она порадовала своих поклонников откровенными фото в купальнике.

Напомним, Олимпиада-2020 стартует 23 июля и завершится 8 августа. Всего в программе Игр есть 33 вида спорта, среди них четыре новые – карате, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание.

First Haitian and Japanese woman on the cover ️ pic.twitter.com/SLcKNSrSkH