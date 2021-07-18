На Олимпийских играх в Токио из-за коронавирусных ограничений создали условия, при которых атлеты не смогут познакомиться поближе.

Для олимпийцев спроектировали специальные кровати из картона, на которых невозможно заниматься сексом, сообщает Explica.

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Они рассчитаны на одного человека весом до 200 кг, однако не выдерживают резких движений и прыжков. Дизайн кроватей поддержал и утвердил Международный олимпийский комитет, чтобы избежать ненужных форм физического контакта.

Отметим, организаторы Олимпиады в Токио также по традиции раздадут атлетам 160 тысяч презервативов (примерно по 13 на каждого). Однако использовать их не разрешается, ведь любые контакты в Олимпийской деревне запрещены. Предполагается, что спортсмены привезут их домой, как сувенир, и таким образом проинформируют общество об опасности ВИЧ и СПИД.

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