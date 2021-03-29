После плей-офф квалификации в зоне КОНКАКАФ турнир в рамках Олимпийских игр получил 16 участников, сообщает официальный твиттер ФИФА.

Мбаппе отказался от мечты поехать на Олимпийские игры со сборной Франции

В Японию на Олимпиаду-2020 поедут команды Аргентины, Австралии, Бразилии, Кот-д'Ивуара, Египта, Франции, Германии, Гондураса, Японии, Южной Кореи, Мексики, Новой Зеландии, Румынии, Саудовской Аравии, Южно-Африканской Республики и Испании. Жеребьевка группового турнира Игр состоится 21 апреля. Сам турнир – 21 июля-7 августа в семи японских городах.

Отметим, что в Олимпийских играх смогут принять участие игроки, родившиеся не ранее 1 января 1997 года. Также каждая сборная сможет заявить трех исполнителей старше этого возраста.

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