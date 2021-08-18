В 2000 году Шахтер пробился в группу Лиги чемпионов. Команда Виктора Прокопенко своей игрой вызывала океан эмоций и не оставляла равнодушным. Особенно донецкие метаморфозы проявились в противостояниях с Арсеналом. Болезненный камбэк лондонцев и сочная вендетта в Донецке – в воспоминаниях Футбол24.

На пути в дебютный групповой этап Лиги чемпионов Шахтер столкнулся с большими трудностями. Если первый соперник был, скорее, для разогрева (4:1 и 5:1 с эстонской Левадией), то последний шаг перед вожделенной группой оказался нереально тяжелым. "Горняки" выдали один из самых драматичных поединков в истории выступлений украинских команд в еврокубках, однако прошли таки пражскую Славию.

Динамо в Лиге чемпионов 1998/99: дрим-тим Лобановского и немилость фортуны в шаге от финала

Символично то, что двумя годами ранее в похожей ситуации оказалось киевское Динамо. Это уже потом команда Валерия Лобановского установила рекорд и пробилась в полуфинал ЛЧ. Но сначала была Спарта. Во Втором предварительном раунде киевляне оказались на волоске от вылета. Спасительный автогол и победа в серии пенальти позволила "бело-синим" пролезть в группу.

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После сенсационного поражения в Донецке на последней минуте от Славии (0:1) на битву в Прагу дончане отправились с особым настроем. До 90-й минуты чехи квалифицировались в группу, но Андрей Воробей проявил себя, как король штрафной и перевел игру в овертайм (позже легенда Шахтера назовет тот гол одним из важнейших в карьере). А на старте первого экстратайма Воробей оформит голевую передачу на Сергея Ателькина – тот своим голом напишет новую главу в историю оранжево-черного клуба – Шахтер сыграет на групповом этапе!

В первом туре команду Виктора Прокопенко ошеломила атака Лацио. Клаудио Лопес, Павел Недвед и Симоне Индзаги не оставили шансов хозяевам – 3:0. Перед поездкой в ​​Лондон чувствовалась тревожность. Однако ключевым аспектом стала расслабленность англичан. Как бы не пытался настраивать своих подопечных Арсен Венгер, очевидно, не обошлось недооценки слабого на бумаге Шахтера. По крайней мере, об этом свидетельствовал результат первого тайма на "Хайбери".

Когда на 29-й минуте я посмотрел на табло, на душе стало приятно. Мы имели преимущество в два гола. Думаю, Арсенал от нас такого не ожидал. Все понимали, с каким соперником предстоит играть. Стоит взглянуть только состав – сплошные звезды, – говорит Геннадий Зубов, сыгравший в Лондоне 90 минут.

В середине первого тайма трибуны лондонской арены впервые замолчали – это Алексей Бахарев отправил мяч в сетку со штрафного с помощью рикошета от Робера Пиреса. Озадаченный Дэвид Симэн (который днем ранее отмечал 37-й день рождения) только взглядом сопровождал удар полузащитника Шахтера, который вскоре получит украинское гражданство и сыграет за нашу национальную команду.

Прошло всего три минуты и уже Воробей шокировал "Хайбери". Сергей Ателькин освободился от опеки Олега Лужного и отдал направо – 21-летний нападающий Шахтера с острого угла поразил цель. Если бы гости ушли на перерыв с преимуществом в два гола, то все могло сложиться иначе. Впрочем, не судьба.

На 45-й минуте дончане остались без капитана. Патрик Виейра подставился и заставил Сергей Попова заработать вторую желтую карточку за фол в центре поля. А еще через мгновение качественно роль жертвы выполнил Вильтор – пенальти.

Я знал, как будет бить Тьерри Анри, – открывает секрет 20-летней давности Юрий Вирт, который парировал одиннадцатиметровый легенды Арсенала, и не справился с добиванием Вильтора. – Видеонарезку с пенальти в исполнении француза я просматривал до матча, поэтому готовился к удару в правый угол. Пожалуй, я отбил не очень удачно, ведь мяч отлетел в центр, где его подхватил Вильтор.

Голкипер "горняков" также обращает внимание на другой факт. На повторе видно, как Вильтор вбегает в штрафную еще до удара. "Благодаря VAR в наши дни такие вещи невозможны", – добавляет Вирт. Также голкипер признается, на кого кричал сразу после пропущенного мяча.

Нет, не на судью. Скорее, на себя и на защитников был зол. Они не подстраховали, шанс выбить был. В конце концов, Вильтор забег до удара поэтому и первым оказался на добивании.

Несмотря на численное меньшинство, Шахтер держался до самой концовки. Дубль Мартина Киоуна на 85-й и 90-й минутах спас Арсенал от позора и разбил сердце фанатам Шахтера. "Считаю, что произошла маленькая трагедия. Весь второй тайм мы играли в меньшинстве. Как по мне, Попова удалили незаслуженно. Судейские симпатии имели место", – считает Зубов.

"До чуда Шахтеру не хватило 8 минут", – напишет на следующее утро одна из газет.

Оправиться от болезненного поражения ребята Виктора Прокопенко смогли не сразу. Далее был проигрыш Спарте (2:3), а затем победа над чехами в Донецке (2:1). Поездка в Рим в 5-м туре оказалась настоящим кошмаром для "горняков" – 1:5. И это при том, что Шахтер выиграл первый тайм 1:0!

Шахтер перед игрой с Арсеналом / фото Шахтер

Накануне заключительного тура дончане и пражская Спарта боролись за третье место, которое позволяло продолжить борьбу в Кубке УЕФА. И если чехи свой матч проиграли Лацио 0:1, то украинцы подошли к поединку с Арсеналом максимально серьезно.

Да, англичане не были мотивированными, но Анри, Вильтор и компания играли против нас и в Донецке. Они профессионалы, получали хорошие деньги. Мы имели дополнительный стимул, хотели реабилитироваться. В эмоциональном плане это был серьезный подъем для каждого болельщика всей страны, – рассказывает Геннадий Зубов.

Дублер Симена, Стюарт Тейлор, трижды вытаскивал мяч из сетки после выстрелов Ателькина, Воробья и Белика.

Не каждый день играешь против таких команд, – говорит Юрий Вирт. – Мы только начинали свой еврокубковый путь. Выиграть дома при заполненных трибунах со счетом 3:0 у такой команды – это фантастика. Доказали себе, что можем противостоять таким командам, как Арсенал.

Кроме ментальной составляющей, Шахтер получил возможность продолжить еврокубковую кампанию. И пусть уже на первом шаге споткнулся в дуэли с Сельтой (0:0, 0:1), однако впервые громко заявил – не Динамо единственным. Это выступление в ведущем клубном турнире Европы всегда будет особенным для "горняков", что подтверждает резюме от Геннадия Зубова: "Наш премьерный поход в группе Лиги чемпионов? Мы сделали невозможное и осуществили мечту".