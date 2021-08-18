У 2000 році Шахтар пробився у групу Ліги чемпіонів. Команда Віктора Прокопенка своєю грою викликала океан емоцій і не залишала байдужою. Особливо донецькі метаморфози проявилися у протистояннях з Арсеналом. Болісний камбек лондонців і соковита вендета в Донецьку – у спогадах Футбол24.

На шляху у дебютний груповий етап Ліги чемпіонів Шахтар постав перед великими труднощами. Якщо перший суперник був, скоріше, для розігріву (4:1 та 5:1 з естонською Левадією), то останній крок перед омріяною групою виявився нереально важким. "Гірники" видали один з найбільш драматичних поєдинків в історії виступів українських команд у єврокубках, однак таки пройшли празьку Славію.

Динамо у Лізі чемпіонів 1998/99: дрім-тім Лобановського та немилість фортуни за крок до фіналу

Символічно те, що двома роками раніше у схожій ситуації опинилося київське Динамо. Це вже потім команда Валерія Лобановського встановила рекорд і пробилася до півфіналу ЛЧ. Та спочатку була Спарта. У Другому попередньому раунді кияни опинилися на волоску від вильоту. Рятівний автогол і перемога у серії пенальті дозволила "біло-синім" пролізти у групу.

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Після сенсаційної поразки в Донецьку на останній хвилині від Славії (0:1) на битву в Прагу донеччани вирушили з особливим налаштуванням. До 90-ї хвилини чехи кваліфікувалися у групу, втім Андрій Воробей проявив себе, як король штрафного майданчика і перевів гру в овертайм (пізніше легенда Шахтаря назве той гол одним з найважливіших у кар'єрі). А на старті першого екстратайму Воробей оформить гольову передачу на Сергія Ателькіна – той своїм голом напише нову главу в історію помаранчево-чорного клубу – Шахтар гратиме на груповому етапі!

У першому турі команду Віктора Прокопенка приголомшила атака Лаціо. Клаудіо Лопес, Павел Недвед та Сімоне Індзагі не залишили шансів господарям – 3:0. Перед поїздкою у Лондон відчувалася тривожність. Однак ключовим аспектом стала розслабленість англійців. Як би не намагався налаштовувати своїх підопічних Арсен Венгер, очевидно, гравці Арсеналу не уникнули недооцінки слабкого на папері Шахтаря. Принаймні, про це свідчив результат першого тайму на "Хайбері".

Коли на 29-й хвилині я подивився на табло, то на душі стало приємно. Ми мали перевагу у два голи. Думаю, Арсенал від нас такого не чекав. Усі розуміли, з яким суперником доведеться грати. Варто глянути лише склад – суцільні зірки, – каже Геннадій Зубов, який відіграв у Лондоні 90 хвилин.

У середині першого тайму трибуни лондонської арени вперше замовкли – це Олексій Бахарєв відправив м'яч у сітку зі штрафного з допомогою рикошету від Робера Піреса. Спантеличений Девід Сімен (який днем раніше святкував 37-й день народження) тільки поглядом супроводжував удар півзахисника Шахтаря, який незабаром отримає українське громадянство і зіграє за нашу національну команду.

Минуло всього три хвилини і вже Воробей шокував "Хайбері". Сергій Ателькін звільнився від опіки Олега Лужного і віддав праворуч – 21-річний нападник Шахтаря з гострого кута вразив ціль. Якби гості пішли на перерву з перевагою у два голи, то все могло скластися інакше. Утім, не судилося.

На 45-й хвилині донеччани залишилися без капітана. Патрік Вієйра підставився і змусив Сергій Попова отримати другу жовту картку за фол у центрі поля. А ще за мить якісно роль жертви виконав Сільвен Вільтор – пенальті.

Я знав, як битиме Тьєррі Анрі, – відкриває секрет 20-річної давнини Юрій Вірт, який парирував одинадцятиметровий легенди Арсеналу, та не впорався з добиванням Вільтора. – Відеонарізку пенальті француза я переглядав до матчу, тому готувався до удару у правий кут. Мабуть, я відбив не дуже вдало, адже м'яч відлетів до центру, де його підхопив Вільтор.

Голкіпер "гірників" також звертає увагу на інший факт. На повторі помітно, як Вільтор вбігає у штрафний майданчик ще до удару. "Завдяки VAR у наші дні такі речі неможливі", – додає Вірт. Також голкіпер зізнається, на кого кричав одразу після пропущеного м'яча.

Ні, не на суддю. Скоріше, на себе і на захисників був злий. Вони не підстрахували, шанс вибити був. Зрештою, Вільтор забіг до удару, тому і першим опинився на добиванні.

Попри чисельну меншість, Шахтар тримався до самої кінцівки. Дубль Мартіна Кіоуна на 85-й та 90-й хвилинах врятував Арсенал від ганьби і розбив серце фанатам Шахтаря. "Вважаю, що сталася маленька трагедія. Увесь другий тайм ми грали у меншості. Як на мене, Попова вилучили не заслужено. Суддівські симпатії мали місце", – вважає Зубов.

"До дива Шахтарю не вистачило 8 хвилин", – напише наступного ранку одна із газет.

Оговтатися від болісної поразки хлопці Віктора Прокопенка змогли не одразу. Далі був програш Спарті (2:3), а згодом перемога над чехами у Донецьку (2:1). Поїздка у Рим в 5-му турі виявилася справжнім жахіттям для "гірників" – 1:5. І це при тому, що Шахтар виграв перший тайм 1:0!

Шахтар перед грою з Арсеналом у Донецьку / фото Шахтар

Напередодні заключного туру донеччани та празька Спарта боролися за третю сходинку, яка дозволяла продовжити боротьбу в Кубку УЄФА. І якщо чехи свій матч програли Лаціо 0:1, то українці підійшли до поєдинку з Арсеналом максимально серйозно.

Так, англійці не були мотивованими, але Анрі, Вільтор і компанія грали проти нас і в Донецьку. Вони професіонали, які отримували хороші гроші. Ми мали додатковий стимул, хотіли реабілітуватися. В емоційному плані це був серйозний підйом для кожного вболівальника усієї країни, – розповідає Геннадій Зубов.

Дублер Сімена, Стюарт Тейлор, тричі витягав м'яч із сітки після пострілів Ателькіна, Воробея та Бєліка.

Не кожен день граєш проти таких команд, – каже Юрій Вірт. – Ми тільки починали свій єврокубковий шлях. Виграти вдома при заповнених трибунах з рахунком 3:0 у такої команди – це фантастика. Довели собі, що можемо протистояти таким командам, як Арсенал.

Крім ментальної складової, Шахтар отримав нагоду продовжити єврокубкову кампанію. І нехай вже на першому кроці спіткнувся в дуелі з Сельтою (0:0, 0:1), проте вперше голосно заявив – не Динамо єдиним. Той виступ у провідному клубному турнірі Європи завжди буде особливим для "гірників", що підтверджує резюме від Геннадія Зубова: "Наш прем’єрний похід в групі Ліги чемпіонів? Ми зробили неможливе і здійснили мрію".