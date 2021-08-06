Сегодня мы воспринимаем выход украинских команд в плей-офф Лиги чемпионов как большое достижение. История Динамо Лобановского и Шевченко стала ностальгическим воспоминанием, говорить о котором украинские болельщики не устанут никогда.

Киевскому Динамо образца 1998/99 во главе с легендарным Мэтром Валерием Лобановским удалось преодолеть самый длинный путь в Лиге чемпионов среди украинских команд. В историческом сезоне киевлянам не хватило лишь капли удачи, чтобы прорваться в финальную битву за "ушастый" кубок и право называться сильнейшей командой Европы.

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Квалификация Лиги чемпионов 1998/1999

Свой путь в Лиге чемпионов Динамо начало с первого квалификационного раунда. Противостоял киевлянам Барри Таун из Уэльса. Команда Лобановского прошла соперника на одной ноге – 10:1 по сумме двух матчей.

Далее "бело-синих" ждала чешская Спарта. Команды обменялись минимальными победами со счетом 1:0, поэтому судьба путевки в групповой этап решалась в серии пенальти. "Есть матчи, которые может выиграть только вратарь", – сказал тогда Лобановский Шовковскому. Александр не подвел и потянул аж 3 удара. Шевченко и Коновалов не сумели обыграть вратаря и добавили украинцам переживаний, но к счастью метко пробили Ребров, Каладзе и Дмитрулин. 3:1 в серии пенальти – Динамо идет в групповой этап.

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Групповой этап Лиги чемпионов 1998/199

Жеребьевка отправила Динамо в группу Е к Лансу, Арсеналу и Панатинаикосу. Стартовали киевляне неудачно – поражение на выезде в Греции. Ребров вывел команду вперед, но десяток нереализованных моментов киевлян обернулся двумя голами Панатинаикоса. Дважды Шовковский вытаскивал мяч из ворот после ударов головой. Второй тур с Лансом тоже победы не принес – Шевченко подарил киевлянам преимущество, но Ланс уже в следующем моменте выровнял игру. В итоге – боевая ничья 1:1.

В Лондоне с Арсеналом отыгрываться пришлось уже подопечным Лобановского. На экваторе второго тайма Дэннис Бергкамп вызвал эйфорию на Хайбери, но Сергей Ребров на последней минуте матча спасает Динамо от поражения. 2 очка в первых 3 матчах – не тот показатель, который обещает долгий путь в турнире.

К счастью, во втором круге группового этапа наших ребят прорвало. НСК "Олимпийский" стал свидетелем погрома звездного Арсенала со счетом 3:1 и восстановления справедливости в противостоянии с Панатинаикосом (2:1), а Ланс дома не устоял перед натиском киевлян и повторил судьбу Арсенала – 1:3 в пользу Динамо. 9 очков из 9 возможных гарантировали Динамо первое место в группе и выход в плей-офф. Мэтр сумел найти правильные слова, а жаждущие побед футболисты были готовы преодолеть любое сопротивление.

Динамо – Реал, 1/4 финала Лиги чемпионов 1998/99

Встречу с королевским клубом вряд ли кто-нибудь назовет подарком. Мадридский Реал всегда является одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов, поэтому противостоять такому грозному сопернику в плей-офф – та еще проверка на прочность.

Киевляне выдали на Сантьягу Бернабеу шикарный матч. На гол Андрея Шевченко Реал ответил ударом Предрага Миятовича, но ничья и гол на выезде – это результат, в который мало кто верил. На НСК "Олимпийский" осталось сыграть без ошибок.

Андрей Шевченко решил, что дело еще не завершено, поэтому еще дважды расписался в воротах Реала. Испанский гранд, в составе которого были такие звезды мирового масштаба как Зеедорф, Йерро, Морьентес, Роберто Карлос, Рауль не смогли ничего противопоставить надежным оборонительным редутам команды Лобановского. 90 тысяч зрителей вживую стали свидетелями того, как Динамо опустило Реал с небес на землю и получило путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

Динамо – Бавария, 1/2 финала Лиги чемпионов 1998/99

Еще один гранд мирового футбола, который встал на пути киевского Динамо. Подопечные Лобановского уже были закалены в футбольных баталиях, поэтому о страхе перед соперником не могло быть и речи.

Уже на 16-й минуте Шевченко отметился в воротах Оливера Кана. До перерыва Андрей снова заставил стадион взорваться – 2:0. Перед перерывом Тарнат сократил отставание, что придало хозяевам нервозности.

На старте второго тайма Косовский делает счет 3:1. Вся страна аплодирует стоя. Кажется, что это сказка или сон. Но капризная фортуна решила отвлечься от киевлян и помешала осуществлению мечты. Сначала Эффенберг сократил счет, а в конце матча Янкер вырывает ничью. Динамо теряет все козыри – теперь в Мюнхене нужно только побеждать.

В ответном матче судьбу решили опыт звезд Баварии и спешка киевлян. Гола Баслера стало достаточно для того, чтобы "ротэн" прошли в финал. В матче с Манчестер Юнайтед они почувствуют на себе, что такое потеря удачи в шаге от цели и пропустят два гола на последних минутах матча, побеждая по ходу игры 1:0. Ну а игрокам и фанатам Динамо останется с ностальгией вспоминать времена, когда звездные гранды падали от ударов "бело-синих".