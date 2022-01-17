Чемпионство Лестера в сезоне 2015/16 стало настоящей сенсацией. "Лисы" сумели воплотить в реальность сказку, которая навсегда останется в истории сильнейшей лиги мира.

Перед сезоном 2015/16 никто не записывал Лестер в число претендентов на трофей. Далекий от звания гранда клуб даже близко не віглядел тем, кто сможет вступить в чемпионскую гонку.

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Тем более что команду возглавил итальянец Клаудио Раньери, получивший звание тренера-неудачника. Он ни разу не выигрывал чемпионат, не смог добиться успеха в Интере, Ювентусе, Монако, сборной Греции и Валенсии. Эксперты в унисон "пели", что Лестер с этим тренером не ждет ничего хорошего. Но Клаудио было чем их удивить.

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Трансферы, которые начал воплощать Раньери, тоже вызвали много скептических замечаний. Нападающий Майнца Синдзи Окадзаки, никому неизвестный хавбек Н'Голо Канте, ветеран Роберт Хут, свободный агент Кристиан Фукс – новички "лис" не разрешали говорить о каких-либо больших амбициях.

Но уже с первого тура "лисы" показали, что не собираются идти позади, а в АПЛ рождаются новые звезды. Будущий лучший бамбадир АПЛ Джейми Варди забил первый гол, Рияд Марез оформил дубль, а Марк Олбрайтон забил и отдал два ассиста. Выездная победа над Вест Хэмом заставила скептиков насторожиться – Лестер "выезжал" не на слепой удаче.

Первое поражение Лестер потерпел только в 7 туре – драматические 2:5 в битве с лондонским Арсеналом. Ребят Раньери проигрыш еще больше разжег, и уже в 13 туре произошло историческое событие – Лестер возглавил таблицу АПЛ. Команда поняла – это далеко не случайность, и им по силам бороться за трофей. Ничья с Манчестер Юнайтед, победа над Челси и Эвертоном. Скептики только удивленно разводили руками, а весь футбольный мир стал болеть за скромный Лестер – андердог, бросивший смелый вызов грандам.

Минимальное поражение Ливерпулю в 18-м туре заставило Лестер "пробуксовать": в следующих двух матчах были нулевые ничьи с Манчестер Сити и Борнмутом. Утрата первого места радует скептиков – Лестеру уже хватит чуда на этот сезон. Но Раньери сумел найти необходимые слова, а жажда его команды поломать "законы возможного" была на самом высоком уровне.

Лестер на характере обыграл "шпор", расписал на выезде ничью с Астон Виллой, а затем не оставил шансов Сток Сити, Ливерпулю и Манчестер Сити. На третьего гранда сил не хватило – Арсенал минимально обыграл теперь уже конкурента в борьбе за чемпионство со счетом 2:1.

До конца чемпионата осталось 12 туров. Победа над Норвичем, ничья с Вест Бромвичем – шансы на чемпионство еще есть. Лестер выдал победную серию из 5 матчей, а конкуренты начали терять важные очки. До желанного чемпионства осталось совсем немного!

Ничья с Вест Хэмом, разгром Суонси, ничья с Манчестер Юнайтед – Лестер остался лидером таблицы. И в понедельник, 2 мая 2016 года, ближайший преследователь "лис" Тоттенхэм сделал Раньери и Ко шикарный подарок и потерял победу в матче с Челси, выигрывая со счетом 2:0. Лестер сенсационно и досрочно стал чемпионом АПЛ сезона 2015/16!

Хотя следующие два тура ничего не решают, Лестер не пустил руки и подарил фанатам победу над Эвертоном и ничью с Челси. Джейми Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ, Рияд Марез – лучшим игроком, Марк Олбрайтон заслужил вызов в сборную, Каспер Шмейхель вышел из тени звездного отца, а о Канте начали говорить как о лучшем опорнике мира.

Ну а Клаудио Раньери избавился от статуса неудачника и показал, что для магии не нужны большие деньги. Здесь важны только футбольные идеи и команда с большим и храбрым сердцем, которой хватит смелости и умения воплощать их на футбольном поле.