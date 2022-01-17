Чемпіонство Лестера у сезоні 2015/16 стало справжньою сенсацією. "Лисиці" зуміли втілити в реальність казку, яка назавжди залишиться в історії найсильнішої ліги світу.

Перед сезоном 2015/16 ніхто не записував Лестер у число претендентів на трофей. Далекий від звання гранда клуб навіть близько не виглядав тим, хто зможе вступити в чемпіонську гонку.

П'ятірка пента-триків АПЛ: тріо англійців, видатний болгарин та рекорд Агуеро

Тим паче, що команду очолив італієць Клаудіо Раньєрі, який здобув звання тренера-невдахи. Він жодного разу не вигравав чемпіонат, не зміг досягнути успіху в Інтері, Ювентусі, Монако, збірній Греції та Валенсії. Експерти в унісон "співали", що Лестер з цим тренером не чекає нічого доброго. Але Клаудіо мав чим їх здивувати.

АПЛ – це чемпіонат, який може похизуватися не лише видовищними баталіями, а й довгою та яскравою історією. Пригадуй найцікавіші моменти найкращої ліги світу разом із BetWinner.



BetWinner – живи грою і відчувай справжні емоції. Реєструйся на сайті та перемагай разом з улюбленими командами.



Стеж за щотижневими бонусами в телеграм-каналі Betwinner Casino – не проґав свій шанс спіймати удачу!

Трансфери, які почав втілювати Раньєрі, теж викликали багато скептичних зауважень. Нападник Майнца Сіндзі Окадзакі, нікому невідомий хавбек Н'Голо Канте, ветеран Роберт Хут, вільний агент Крістіан Фукс – новачки "лисиць" не дозволяли говорити про будь-які великі амбіції.

Але вже з першого туру "лисиці" показали, що не збираються пасти задніх, а в АПЛ народжуються нові зірки. Майбутній найкращий бомбадир АПЛ Джеймі Варді забив перший гол, Ріяд Марез оформив дубль, а Марк Олбрайтон забив та віддав два асисти. Виїзна перемога над Вест Хемом змусила скептиків насторожитися – Лестер "виїжджав" не на сліпій удачі.

Першої поразки Лестер зазнав лише у 7 турі – драматичні 2:5 у битві з лондонським Арсеналом. Хлопців Раньєрі програш ще більше розпалив, і вже у 13 турі сталася історична подія – Лестер очолив таблицю АПЛ. Команда зрозуміла – це далеко не випадковість, і їм під силу боротися за трофей. Нічия з Манчестер Юнайтед, перемога над Челсі та Евертоном. Скептики лише здивовано розводили руками, а весь футбольний світ почав вболівати за скромний Лестер – андердог, який кинув сміливий виклик грандам.

Мінімальна поразка Ліверпулю у 18 турі змусила Лестер "пробуксувати": у наступних двох матчах були нульові нічиї з Манчестер Сіті та Борнмутом. Втрата першого місця тішить скептиків – Лестеру вже вистачить чуда на цей сезон. Але Раньєрі зумів знайти необхідні слова, а жага його команди поламати "закони можливого" була на найвищому рівні.

Лестер на характері обіграв "шпор", розписав на виїзді нічию з Астон Віллою, а потім не залишив шансів Сток Сіті, Ліверпулю та Манчестер Сіті. На третього гранда сил не вистачило – Арсенал мінімально обіграв тепер вже конкурента у боротьбі за чемпіонство з рахунком 2:1.

До кінця чемпіонату залишилося 12 турів. Перемога над Норвічем, нічия з Вест Бромвічем – шанси на чемпіонство ще є. Лестер видав переможну серію з 5 матчів, а конкуренти почали втрачати важливі очки. До омріяного чемпіонства залишилося зовсім трішки!

Нічия з Вест Хемом, розгром Суонсі, нічия з Манчестер Юнайтед – Лестер залишився лідером таблиці. І в понеділок, 2 травня 2016 року, найближчий переслідувач "лисиць", Тоттенхем, зробив Раньєрі та Ко шикарний подарунок та втратив перемогу у матчі з Челсі, виграючи з рахунком 2:0. Лестер сенсаційно та достроково став чемпіоном АПЛ сезону 2015/16!

Хоча наступні два тури нічого не вирішують, Лестер не пустив руки та подарував фанатам перемогу над Евертоном та нічию з Челсі. Джеймі Варді став найкращим бомбардиром АПЛ, Ріяд Марез – найкращим гравцем, Марк Олбрайтон заслужив на виклик у збірну, Каспер Шмейхель вийшов з тіні зіркового батька, а про Канте почали говорити як про найкращого опорника світу.

Ну а Клаудіо Раньєрі позбувся статусу невдахи та показав, що для магії не потрібні великі гроші. Тут важливі лише футбольні ідеї та команда з великим та відчайдушним серцем, якій вистачить сміливості та вміння втілювати їх на футбольному полі.