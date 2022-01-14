Енді Коул: 24', 37', 53', 65', 89'

4 березня 1995, Манчестер Юнайтед – Іпсвіч 9:0

"Ми стали першою командою, яка перемогла у Прем'єр-Лізі з рахунком 9:0, а я – першим, хто забив п'ять голів в одному матчі. Ми прагнули завоювати титул і тренер сказав, що ми повинні забити стільки голів, скільки зможемо. Прем'єр-Ліга – найважчий турнір у світі, тому таке досягнення здавалося нереальним", – згадував той березневий матч нападник МЮ, який саме у 1995-му перебрався на "Олд Траффорд" з Ньюкасла. Зрештою, титул команда сера Алекса Фергюсона не завоювала, поступившись Блекберну всього на один пункт. Якби не поразка саме Іпсвічу у першому колі (2:3), то Юнайтед мали всі шанси не допустити сенсацію команди Кенні Далгліша.

On this day in 1995, Andy Cole scored 5️⃣ as #MUFC thumped Ipswich 9️⃣-0️⃣ to record the biggest win in @PremierLeague history... pic.twitter.com/6cudbnNYSF — Manchester United (@ManUtd) March 4, 2018

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Алан Ширер: 30', 33', 42', 81', 84'

19 вересня 1999, Ньюкасл – Шеффілд Венсдей 8:0

Побоїще Шеффілд Венсдей запам'яталося тим, що то була перша домашня гра сера Боббі Робсона у якості наставника Ньюкасла. А ще той розгром виявився чи не єдиною світлою плямою для "сорок" у невдалому сезоні (підсумкова 11 позиція в АПЛ). І відбувся він лише у 8-му турі. У попередніх семи поєдинках Ньюкасл жодного разу не переміг і шість разів програв! Два з п'яти голів у тому матчі на "Сент-Джеймс Парк" Алан Ширер забив з пенальті.

Джермейн Дефо: 51', 54', 58', 69', 87'

22 листопада 2009, Тоттенхем – Віган 9:1

Наступного пента-трику довелося чекати десятиліття. Ще один нападник збірної Англії познущався з андердога – Дефо забивав лише після перерви, а перші три голи оформив за 7 хвилин. Тодішній наставник Вігана Роберто Мартінес по-особливому відреагував на розгром своєї команди: "Результат не є нормальним, але мене не хвилює остаточний рахунок. Мене більше хвилює те, наскільки ми були наївними. Ми станемо сильнішими завдяки цьому. Подібні ситуації є дуже повчальними".

Дімітар Бербатов: 2', 27', 47', 62', 70'

27 листопада 2010, Манчестер Юнайтед – Блекберн 7:1

Минуло 15 років і другий гравець МЮ оформив пента-трик. Болгарин Дімітар Бербатов видав неймовірний сезон і став найкращим бомбардиром команди з 20 голами. Після вересневого хет-трику у ворота Ліверпуля болгарин не міг відзначитися у 9 турах поспіль. Прорвало Бербатова саме у грі з Блекберном.

Серхіо Агуеро: 42', 49', 50', 60', 62'

3 жовтня 2015, Манчестер Сіті – Ньюкасл 6:1

Після поразок у двох попередніх тура "містяни" знищили Ньюкасл, який свого часу опинявся у ролі команди, гравець якої оформив пента-трик. Парадоксально, та саме гості відкрили рахунок. Проте далі було шоу Серхіо Агуеро. Аргентинець забив свої 5 голів всього за рекордні 20 хвилин. Агуеро тільки дев'ять разів доторкнувся до м'яча у проміжку з 42-ї до 62-ї хвилин, забивши при цьому п'ять голів. Більше того, Кун міг встановити абсолютний рекорд, та Мануель Пеллегріні зняв підопічного з гри одразу після п'ятого взяття воріт. Як пояснив тренер потім, через ушкодження.